Kommentar zur Böttcher-Haus-Insolvenz: Ein alarmierendes Signal 

Kiel

Eine Insolvenz ist immer bitter. Vor allem, wenn schon zu Beginn des Verfahrens klar ist: Hier gibt es nicht mehr viel zu retten. So ist es jetzt beim Melsdorfer Unternehmen Böttcher Haus. Ginge es allein nach der Größe des Betriebes, müsste man sagen: Bitter ja, aber nicht die große Nachricht.

Doch Größe ist in diesem Fall nicht das entscheidende Kriterium. Alarmierend ist vielmehr, dass ein Familienunternehmen mit starkem Namen in der Region die Segel streichen muss und somit bei einer nicht unerheblichen Zahl von Kunden ein Gefühl zwischen Ratlosigkeit und Panik auslöst. Ja, Böttcher hat nur drei Baustellen offen. Doch es geht ja auch um die Häuslebauer, die nach zwei Jahren im neuen Heim feststellen müssen: Ups, da zeigen sich ja Risse in der Außenwand! In den Verträgen soll zwar festgeschrieben sein, dass im Insolvenzfall Gewährleistungsverpflichtungen auf die ausführenden Handwerksbetriebe übergehen, doch man kann sich lebhaft ausmalen, wie sich die Akteure im Schadensfall gegenseitig die Schuld in die Schuhe schieben.

Bauen wird zum finanziellen Abenteuer

Alarmierend ist der Fall Böttcher auch deshalb, weil er ein Schlaglicht wirft auf die dramatische Entwicklung in der Bauwirtschaft. Die Preise für Material schießen so schwindelerregend in die Höhe, wie dessen Verfügbarkeit nach unten rauscht. Die Folge: Bauen wird für Kunden und Anbieter gleichermaßen zu einem finanziellen Abenteuer. Bedenkt man noch, dass die Immobilienzinsen sich binnen weniger Monate fast verdreifacht haben, dann kann es nicht überraschen, dass Auftraggeber reihenweise abspringen.

Übrigens nicht nur private: Auch manche Investoren aus der Wohnungswirtschaft warten lieber ab, was jetzt passiert. Kein gutes Szenario für ein Land, das dringend mehr bezahlbaren Wohnraum braucht.