Der Satz ist natürlich längst abgegriffen, aber selten war er trotzdem so richtig: Muss denn erst etwas passieren? Schon wieder wäre eine Polizistin im Einsatz für uns fast ums Leben gekommen, als sie auf der Autobahn 7 südlich von Neumünster eine Unfallstelle absicherte. Wäre sie nicht in letzter Sekunde zur Seite gesprungen, hätte sie ein Transporter zerquetscht, der die Unfallstelle zu spät gesehen hatte und beim plötzlichen Spurwechsel wie eine Billardkugel von einem Pkw weggekickt wurde, der von hinten mit Tempo 200 heranschoss.

Forderung der Polizeigewerkschaft gerechtfertigt

Die beiden Übel sind für jeden ersichtlich: Ein Autofahrer hat vor einer Unfallstelle gepennt, ein anderer wollte mit einem unfassbaren Tempo eine Unfallstelle passieren. Und solche Dinge passieren jeden Tag irgendwo auf deutschen Autobahnen. Die Gewerkschaft der Polizei fordert mit Recht die großen Warnschilder hoch über der Fahrbahn, die von weitem zu sehen sind. Sie wären wirksam, sind aber schrecklich teuer. Sie hätten beim Ausbau der A7 eingeplant werden müssen, aber da saßen die Politiker auf dem Geld.

Ja, die Autobahnen sind unsere sichersten Straßen, aber sie könnten noch viel sicherer sein, wenn wir nicht so schnell führen. Wenn der Staat sich die elektronischen Sicherheitsschilder nicht leisten kann oder will, gibt es nur einen Weg, um Menschenleben zu retten. Das böse Wort, das unsere Gesellschaft spalten könnte, heißt Tempolimit. Her damit! Wir müssen endlich ernsthaft darüber reden. Es geht um unser aller Sicherheit.

