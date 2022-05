Kiel

Egal, wie der Trend im Land war. Egal, wie die bundespolitische Großwetterlage den Genossen in Schleswig-Holstein das Leben erschwert hat. Kiel ist immer eine sozialdemokratische Bank gewesen, die der SPD auch in schweren Zeiten verlässlich Trost gespendet hat. Seit gestern Abend aber ist auch diese Gewissheit vorbei: Die Kieler Sozialdemokratie muss eine der bittersten Wahlniederlagen ihrer Geschichte einstecken. Sämtliche Direktmandate in der Landeshauptstadt wurden verloren. Wenn das oft zitierte sprachliche Bild des politischen Erdbebens passt, dann für diesen Abend in der Stadt Kiel.

Denn selbst im Wahlkreis Kiel-Ost, ausgerechnet Kiel-Ost, haben die Genossen verloren. Dort, wo Heide Simonis stets ihr Landtagsmandat gewonnen hat. Dort, wo mit Serpil Midyatli nun die Landesvorsitzende persönlich angetreten war – und wo mit Seyran Papo plötzlich eine CDU-Kandidatin das Rennen gemacht hat, die landespolitisch weitgehend unbekannt gewesen ist. Dort aber vor allem, wo viele Menschen leben, die eigentlich zur Kernklientel sozialdemokratischer Politik gehören. Sie haben sich mehrheitlich für eine Christdemokratin entschieden. Mehr politische Demütigung kann es für die Genossen nicht geben.

Die Fehleranalyse für die Genossen in Kiel wird kompliziert

Die Kieler SPD wird Wochen und Monate brauchen, um diesen Abend aufzuarbeiten. Zumal die Fehleranalyse kompliziert ist. Von der traditionellen sozialdemokratischen Überheblichkeit war zuletzt nichts mehr zu spüren. Die Genossen haben in dem Bewusstsein gekämpft, dass es eng wird. Und sie haben durchaus die richtigen Themen angepackt – ohne jedoch die Menschen zu erreichen.

Der Newsletter der Kieler Lokalredaktion Einen Überblick über das, was die Menschen in der Stadt bewegt, bekommen Sie jeden Mittwoch in Ihr Postfach Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

In Kiel hat mit dem heutigen Tag der Kommunalwahlkampf begonnen. Und da dürfte es im nächsten Jahr so spannend werden wie lange nicht. Denn auch dieser Trend ist wieder bestätigt worden: Langfristige Bindungen der Wählerinnen und Wähler gibt es kaum noch – nicht einmal im einst tiefroten Kiel.

Von Von Kristian Blasel