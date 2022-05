Kiel

Na klar: Die Windlobby versteht ihr Geschäft. Zu diesem Geschäft gehört es auch, Studien dann zu veröffentlichen, wenn sie politisch den größten Wumms entfalten. Vor einem Urnengang – das ist naturgemäß immer reizvoll. Und ursprünglich wollte der Windverband BWE die von ihm in Auftrag gegebene Potenzialflächen-Analyse für Schleswig-Holstein auch in der Woche vor der Landtagswahl präsentieren. Doch weil das Fraunhofer Institut für Energiewirtschaft und Energiesystemtechnik nicht rechtzeitig mit der Untersuchung fertig wurde, musste die Veröffentlichung auf den Mittwoch nach der Wahl verschoben werden. So die offizielle Erklärung.

Doch auch nach der Wahl, in einer höchst sensiblen Koalitionsfindungsphase, wird diese Studie ihre Wirkung nicht verfehlen – und die emotional aufgeladene Windkraftdebatte neu anheizen. Und das zu Recht: Denn nur, weil die Branche auch Geld verdienen will und ihre Lobby die PR-Klaviatur hervorragend zu bedienen weiß, lässt sich die brisante Kernaussage der Studie nicht vom Tisch wischen. Die lautet: Die nach jahrelangem Gewürge aufgebaute Flächenkulisse für Windräder im Land basiert auf Anlagengrößen, die mit dem Stand der Technik kaum noch etwas zu tun haben. Folge: Von den zwei Prozent Landesfläche, die für Windkraft vorgesehen sind, ist für moderne Anlagen nur knapp die Hälfte nutzbar.

Windplanung SH: Ein gewaltig dickes Brett

Dies zu ändern, und zwar schnell, ist eine der dringlichsten Aufgaben, der sich die künftige Landesregierung zu stellen hat – egal, ob nun Grün oder Gelb oder beide Farben daran beteiligt sind. Wer auch nur am Rande verfolgt hat, unter welchen Schmerzen und juristischen Tiefschlägen die aktuelle Regionalplanung entstanden ist, der weiß: Da ist ein gewaltig dickes Brett zu bohren. Doch die Nachrichten zum Klimawandel machen immer drastischer klar: Wegducken geht nicht.

Von Von Ulrich Metschies