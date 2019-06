Kiel.

Denn eines ist klar: Wenn wir den Klimawandel wirklich auf ein erträgliches Maß eingrenzen wollen, muss statt Umleitungen und Absauganlagen eine echte Verkehrswende her. Die charmante Idee, etwa den langen Weg um die Kieler Förde mit einer umweltfreundlichen Seilbahn zu verkürzen, rechtfertigt eine Machbarkeitsstudie so allemal.

Denn auch wenn Erfolge aus Metropolen wie Barcelona oder New York den Grünen Recht geben, ist eine Seilbahn alles andere als ein Selbstgänger. So könnte der starke Wind an der Kieler Ostseeküste die Gondeln an mehreren Tagen im Jahr zum Stillstand zwingen. Ein Ausbau der Fährlinien oder der Einsatz von Schwimmbussen wäre hier unter Umständen die zuverlässigere Alternative.

Echte Verkehrswende oder Luftnummer?

Eine Einladung, die kühne Idee nach 2014 erneut im Sande verlaufen zu lassen, ist das aber nicht. Stattdessen sollten Fahrgastpotenzial, Kosten und Umweltfaktoren der Seilbahn-Idee im Rahmen einer Machbarkeitsstudie endlich genau untersucht werden. Nur so lässt sich herausfinden, ob die Seilbahn einen Beitrag zu einer Verkehrswende in Kiel leisten kann oder letztlich doch nur eine grüne Luftnummer ist.