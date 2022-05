Kiel

Der Genosse Trend macht seit Jahren einen Bogen um Schleswig-Holstein. Das lag zunächst am Wählerschreck Ralf Stegner, dann an einem selbstgefälligen Ministerpräsidenten Torsten Albig. Jetzt hat die frühere Hoffnungsträgerin Serpil Midyatli der einst stolzen Regierungspartei von Björn Engholm und Heide Simonis die nächste Krise beschert.

Nach der historischen Wahlpleite steckt Midyatli in einer selbst verschuldeten Zwickmühle. Zur Erinnerung: Die Landesvorsitzende hatte die Spitzenkandidatur verweigert und vor neun Monaten überraschend Thomas Losse-Müller in den Wahlkampf geschickt. Mit seinem Einsatz hat sich der Ex-Grüne inzwischen so viele rote Herzen erobert, dass er einigen in der SPD als erste Wahl für den Fraktionsvorsitz gilt. Den beansprucht Midyatli aber für sich.

Losse-Müller sollte in der Fraktion die Nummer 1 werden

Die SPD-Vorsitzende sollte sich jetzt an eine Volksweisheit erinnern, die auch in der Politik gilt: Wer A sagt, also einen Kandidaten ins Rennen um die Staatskanzlei schickt, muss auch B sagen, ergo denselben im Fall einer Niederlage die Möglichkeit geben, seine Arbeit in der Fraktion ebenfalls als Nummer 1 fortzusetzen. Konkret: Midyatli sollte sich einen Ruck geben und dem von ihr selbst als tollen Kandidaten gelobten Losse-Müller den Top-Job als parlamentarischer Gegenspieler von Ministerpräsident Daniel Günther überlassen. Ohne diesen Verzicht droht Midyatli eine Palastrevolution, an deren Ende sie auch den Parteivorsitz verlieren könnte. Das wäre bitter für die sympathische Politikerin. Aber das politische Geschäft ist nun mal brutal.

Und Losse-Müller? Er könnte sein Profil im Landtag schärfen und im Erfolgsfall die SPD in die Wahl 2027 gegen Günther oder wen auch immer führen. Vielleicht schaut der Genosse Trend dann mal wieder in Schleswig-Holstein vorbei.

Von Ulf Christen