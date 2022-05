Kiel

Seit Beginn der Impfkampagne gegen das Coronavirus vor rund eineinhalb Jahren galt ein Mantra wie in Stein gemeißelt: Schleswig-Holstein wartete immer die Empfehlungen der Ständigen Impfkommission ab, bevor das Kieler Gesundheitsministerium sein Vorgehen änderte und zum Beispiel zusätzliche Altersgruppen zur Spritze bat.

Deshalb ist der jüngste Strategiewechsel durchaus bemerkenswert: Gegen die Meinung der Stiko hat Gesundheitsminister Heiner Garg (FDP) die vierte Impfung für alle Schleswig-Holsteiner geöffnet – und das still und ohne große Ankündigung. Aber warum so heimlich? Das wäre doch gar nicht nötig, schließlich passt die Entscheidung genau zu dem eingeschlagenen Weg, den Bürgerinnen und Bürgern mehr Eigenverantwortung im Umgang mit dem Virus abzuverlangen.

Dabei ist es nicht einmal sechs Wochen her, als Garg in scharfer Kritik an Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) noch betonte, dass es ureigenste Aufgabe der Politik sei, den Menschen den Übergang von der Pandemie in die Endemie zu erklären. Dazu zählt nun auch, für sich selbst darüber zu entscheiden, ob ein zweiter Booster nötig ist oder nicht. Ganz ähnlich wie etwa bei der Grippeschutzimpfung, die nach Absprache mit dem Hausarzt verabreicht wird.

Dass die Corona-Impfkampagne dieses Stadium erreicht hat, muss aber erst einmal allen bekannt sein. Zusätzlich deshalb, weil die vierte Impfung zu diesem Zeitpunkt vielen so sinnvoll wie vielleicht nie zuvor erscheint. Schließlich verbreitet sich das Coronavirus extrem rasant – wer hat nicht schon von Infektionen zumindest im Bekanntenkreis gehört? Es macht doch Mut zu wissen, dass jede und jeder sich noch einmal schützen kann, wenn es denn sein muss.