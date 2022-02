Kiel

Nach Corona-Impfung eins bis drei kommt nun Spritze Nummer vier. Hört das eigentlich nie auf? Doch, tut es, denn der zweite Booster wird nicht allen empfohlen, sondern ausschließlich Risikogruppen und medizinischem Personal. Und dass die Empfehlung auf die gesamte Bevölkerung ausgeweitet wird, ist am Horizont nicht erkennbar, glaubt man Infektionsmedizinern von der Stiko bis zum UKSH.

Nicht einmal eine jährliche Wiederholung wie beim Grippeschutz wird angekündigt, weil die Coronavirus-Stämme sich nicht so stark ändern wie bei der Influenza. Also keine Dauerimpfschleife. Das ist eine Nachricht, die in die Zeit passt. Trotz hoher Infektionsdynamik wird überall laut über Lockerungen nachgedacht, selbst der sonst so strenge Bundesgesundheitsminister tut das. Auch die längst beschlossene einrichtungsbezogene Impfpflicht wird wieder öffentlich infrage gestellt.

Unklar ist, ob nach Omikron noch eine Virusvariante kommt

Als wenn die Corona-Pandemie tatsächlich in diesem Jahr ausklingen wird und danach niemand mehr über Masken, Abstand und schon gar nicht über Spritzen redet. Also, keine weitere Impfung nach dem Booster, zumindest nicht für alle unter 70 und sonst gesunde Menschen. Das klingt fast zu schön, um wahr zu sein. Schließlich wäre der Sommer 2022 nicht der erste mit trügerischer Sicherheit.

Die Situation hatten wir schon zweimal. Niemand kann genau vorhersagen, ob nach der Omikron-Welle nicht doch noch eine weitere besorgniserregende Virusvariante auftaucht, die uns wegen schwindenden Immunschutzes den Herbst zum Garaus macht. Dann wäre es für Impfungen, die das noch verhindern könnten, wohl wieder einmal zu spät.

Damit es nicht soweit kommt, darf der Blick jetzt nicht nur bis zu den nächsten Lockerungen zu Ostern reichen. Gefordert ist ein Plan, der uns vor einer Wiederholung der Geschehnisse bewahrt. Das müssen wir von Land und Bund erwarten können.