Krieg in der Ukraine: Leser ärgern sich über kaputtgesparte Bundeswehr

Kiel/Berlin

Einige Leser glauben, dass deutsche Waffenlieferungen an die Ukraine keinen Frieden bringen. Andere halten die Bundeswehr für kaputtgespart und nicht mehr handlungsfähig. Zu den 100 Milliarden Euro an Investitionen durch die Bundesregierung fordern sie deshalb die Wiedereinführung der Wehrpflicht.

Bundeswehr ist zu nichts mehr in der Lage

Es bedurfte wohl erst des russischen Überfalls auf sein Nachbarland Ukraine, um Deutschland aus seinem Wunschdenken heraus mit der Realität zu konfrontieren. Wir seien nur noch von Freunden umgeben, hieß es bereits vor vielen Jahren bei den Verantwortlichen im Lande. (Der Krieg in der Ukraine ist nur zwei Flugstunden von uns entfernt!)

Die Folgen dieser eklatanten Fehleinschätzung für die Bundeswehr: Abschaffung der Wehrpflicht, Verkleinerung der Mannschaftsstärke bis zur drohenden Bedeutungslosigkeit, Auflösung beziehungsweise Verschrottung von dringend benötigter Infrastruktur und verteidigungswichtigem Gerät beim Heer, bei der Luftwaffe und der Marine. Mit der Konsequenz, wie der amtierende Inspekteur des Heeres vor wenigen Tagen feststellte, dass die Bundeswehr nur noch bedingt einsatzbereit sei und das Heer „mehr oder weniger blank“ dastehe.

Im Klartext: Die Bundeswehr ist nicht mehr in der Lage, das eigene Land militärisch zu verteidigen, geschweige denn seinen Bündnisverpflichtungen in der Nato wirksam nachzukommen. Wie sagte Bundeskanzler Scholz in seiner kürzlichen Regierungserklärung zum Zustand unserer Streitkräfte? „Wir brauchen Flugzeuge, die fliegen, Schiffe, die in See stechen können.“ Dem ist nichts hinzuzufügen, und es kommt einer Bankrotterklärung gleich.

Es steht zu befürchten, dass das von ihm angekündigte 100-Milliarden-Projekt für die Wiederherstellung einer ernstzunehmenden, verteidigungsfähigen Bundeswehr in absehbarer Zeit im Parteiengezänk zerrieben wird und selbst in seinem eigenen politischem Umfeld kaum noch die notwendige Unterstützung erfährt.

Wolfgang Brammen, Kiel

Brauchen den Wehrdienst

Wie ich aus Berichten in den KN lesen kann, ist die Verteidigungsfähigkeit nicht mehr gegeben. Auch kann man lesen, dass in der Pflege und in den Krankenhäusern das Personal sehr knapp ist.

Um da endlich einmal gegenzusteuern, hier mein Vorschlag: die sofortige Schaffung der Wehrpflicht.

Und für die weibliche und männliche Bevölkerung, die nicht zur Bundeswehr geht, muss ein ziviles Jahr eingeführt werden. Die Dauer sollte wirklich nicht kürzer als ein Jahr sein.

Dann haben wir mehrere Probleme beseitigt. Die Bundeswehr bekommt mehr Personal. Alle die, die nicht zur Bundeswehr gehen oder den Dienst verweigern, was sie ja dürfen, können dann in den sozialen Einrichtungen eingesetzt werden.

Bernd Bejschowetz, Kiel

Wo ist Putins weißes Pferd?

Ich verstehe nicht, dass Herr Putin nicht mit nacktem Oberkörper auf einem weißen Pferd seine Truppen anführt? Stattdessen hängt er schlaff und bräsig hinter seinem Schreibtisch und droht unschuldigen Demokraten.

Klaus Ronneberger, Preetz

Keine Energie aus Russland mehr

Wenn es uns mit der Demokratie ernst ist, müssen wir bereit sein, auch Folgen zu tragen. Heißt: Keine Energielieferungen aus Russland annehmen!

Michael Bünger, per Mail

Traum vom Frieden bleibt ein Traum

Es ist eine fürchterliche Zeit, die wir alle seit geraumer Zeit erleben müssen. Erst die Corona-Pandemie mit all den unschönen Randerscheinungen und jetzt auch noch Krieg in Europa.

Die russische Regierung hat große Schuld auf sich geladen. Dies steht ohne Zweifel fest. Die Frage ist doch nur, ob wir den Konflikt damit entschärfen können, indem wir der ukrainischen Regierung Waffen aus unserem Altbestand liefern? Dieses verzögert doch lediglich das Ende dieser kriegerischen Auseinandersetzung von David gegen Goliath und verlängert damit das Leiden der Zivilbevölkerung.

Waffen aus dem Altbestand der NVA. Da freut sich die Rüstungsindustrie: unsere Regierung hat den Wehretat erhöht, die alten Waffen werden in einem sinnlosen Krieg vernichtet. Nun kann aufgerüstet werden. Das spült Geld in die Kasse der Waffenindustrie.

Diese Waffenlieferungen offenbaren eine deutsche Politik von lautem, sinnfreiem Getöse. Es gibt tatsächlich Momente, da wünschte ich mir Politiker der Formate Brandt, Bahr, Strauß oder Merkel zurück. Leider bleibt der Traum vom Frieden nun auf längere Zeit in Europa nur ein Traum.

Martin Garbrecht, Mielkendorf

Fällt ihm nichts mehr ein?

Da kann man Ihnen nur gratulieren, Herr Schröder. Ein lupenreiner Demokrat und aufrichtiger Freund ist seit Jahren an Ihrer Seite und bezahlt Ihr sorgenfreies Leben. Zu dem Gemetzel in der Ukraine fällt Ihnen daher nichts anderes ein, als ein Ende des Krieges zu fordern. Und das, ohne einmal den Namen des dafür verantwortlichen Despoten zu nennen.

Silke Ostermann, Kiel

Putins Bauchredner-Puppe

Wenn Altkanzler Gerhard Schröder vom Säbelrasseln der Ukraine spricht, bestätigt er, dass er alles für seinen Intimus Putin macht. Selbst nach der Invasion russischer Truppen in die Ukraine rät er, die Kontakte zu Putin nicht gänzlich abzubrechen.

Er ist Putins Bauchredner-Puppe. Seine Nochzugehörigkeit zur SPD ist für Putin ein Geschenk.

Warum wird nicht geprüft, ob er als Altbundeskanzler einen ständigen Eidbruch begeht, wenn er nur für sich selbst und seinen Gönner Putin tätig ist?

Hans-Heinrich Heyden, Goosefeld

Kein Rückgrat

Wann zeigt Gerhard Schröder endlich Rückgrat und bezieht eindeutig Stellung gegen Putin und den Krieg in der Ukraine?

Wann erklärt er endlich seinen Rücktritt von Gazprom? Kann er eigentlich noch in den Spiegel sehen, ohne zu erröten und sich beschämt abzuwenden?

Inga Hamann, Dersau

