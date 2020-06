Kiel

Noch im Januar, als nach jahrelangem Ringen mit dem Umweltministerium endlich der Luftreinhalteplan vorgelegt wurde, zeigte der Verwaltungschef sich fest davon überzeugt, dass das Papier einer gerichtlichen Prüfung standhalten wird. Nun scheitert der Plan vor den Schleswiger Richtern ausgerechnet an dem vorgesehenen Einsatz der Luftreinhaltefilter – jene technische Wette auf die Zukunft, die auf Drängen der Stadt in dem Plan aufgenommen wurde. Kämpfer hatte sich bis ins Detail eingearbeitet und auch in der Verhandlung persönlich alle Argumente vorgebracht. Es reichte nicht aus. Das nagt an ihm.

Land und Stadt uneins

Letztverantwortlich für den Luftreinhalteplan ist jedoch das Land. Daher wäre es nicht fair, am Tag nach der Schleswig-Pleite den Finger allein auf das Kieler Rathaus zu richten. Im Umweltministerium wird das Thema Theodor-Heuss-Ring seit jeher mit spitzen Fingern angefasst. Es gehört zur Ironie der jüngeren Landesgeschichte, dass sich ausgerechnet die grünen Minister Robert Habeck und Jan-Philipp Albrecht qua Amt für einen Luftreinhalteplan stark machen mussten, der einen Konfrontationskurs zu Autofahrern vermeiden sollte. Für beide Politiker ist das Thema Fahrverbot nichts, was ihnen Angstschweiß auf die Stirn treibt. Im Gegenteil: Beide haben schon mehrfach Sympathie dafür geäußert, ältere Diesel-Fahrzeuge auf der Strecke zu verbieten. Entsprechend ruckelig ist seit langem die Zusammenarbeit mit der Stadt Kiel. Selbst in der Bewertung des Richterspruchs sind sich beide Seiten uneins. Die Stellungnahmen gestern konnten gegensätzlicher nicht sein. Die Deutsche Umwelthilfe dagegen verlässt das Feld wieder einmal als Sieger.

Anzeige

Kämpfers Zuversicht ist nicht unberechtigt

Allerdings ist es nur ein Zwischenerfolg für die radikalen Diesel-Gegner. Kurzfristig, da ist Kämpfers Optimismus nämlich völlig berechtigt, wird es nicht zu Fahrverboten kommen. Sollten Stadt oder Land Revision einlegen, würde es bis zum endgültigen Urteil viele Monate dauern. Sollte sich die Schadstoffsituation bis dahin durch Flottenwechsel und auch dank der ungeliebten Luftfilter, die ab Oktober auf jeden Fall aufgebaut werden würden, stabilisieren, könnten die Richter in Leipzig das nicht ignorieren. Und für dieses Jahr verhindert ausgerechnet die Dauerbaustelle, dass die Fahrverbotsklausel im geltenden Luftreinhalteplan greift. „Entscheidend ist auf’m Platz“, sagt Kämpfer bei jeder Gelegenheit. Das stimmt. Wenn die Schadstoffwerte unter der magischen 40er-Grenze bleiben, wird die Verbotsdebatte automatisch beendet sein.

Weitere KN+ Artikel

Sicher ist derzeit nur: Der Luftreinhalteplan muss überarbeitet werden. Vielleicht haben Stadt und Ministerium nach dem Rüffel aus Schleswig endlich begriffen, dass sie nur gemeinsam erfolgreich sein können.