Kulinarische Kolumne: Berliner im Wandel

Kiel

Unter den Lebensmitteln, die kulinarische Grundsatzfragen provozieren, nimmt der Berliner seit jeher eine Sonderstellung ein. Hat man sich beim Steak für oder gegen den Garzustand „medium“ entschieden, ist das Thema gegessen. Ähnlich verhält es sich beim Grünkohl im Hinblick auf den Zucker. Das klassische Siedegebäck hingegen erfordert eine ganze Reihe von Positionierungen: Guss oder Puder? Erdbeer oder Kirsch? Und nicht zuletzt: Ist Pflaume überhaupt akzeptabel?

„Ich bin ein Veganer!“, scheint der knallrote Erdbeer-Berliner lauthals zu verkünden.

Mittlerweile aber droht zu Silvester beim Bäcker eine ganz neue Art von Gretchenfrage. Denn auch der Berliner, zu dessen Hauptzutaten eigentlich Butter, Eier und Milch gehören, liegt nun immer häufiger in einer veganen Variante hinter dem Bäckertresen. Taucht sie vielleicht deshalb noch häufig in der Signalfarbe Rot auf, um vor Fehlgriffen zu schützen? „Ich bin ein Veganer!“, scheint Günthers knallroter Erdbeer-Berliner lauthals zu verkünden, und auch der von tierischen Produkten freie Dinkel-Kollege beim Brotgarten animiert durch seinen rosafarbenen Guss zu entsprechenden Nachfragen.

„Schmeckt aber trotzdem sehr lecker!“, lautet hier wie dort der Kommentar, der eben auch zeigt, dass zu dieser Botschaft noch der allgemeine Glaube fehlt. Andererseits sind vegane Produkte mittlerweile so trendy, dass Gefahr läuft, sich als Gestriger zu entpuppen, wem die neuen Berliner nicht schmecken. Rettung bietet Gaardens alternative Kulturkneipe Subrosa, die in ihre veganen Berliner am Silvestertag auch so fiese Füllungen wie Senf oder Sägespäne mogeln will. Wer da zubeißt und das Gesicht verzieht, dem kann niemand einen Vorwurf machen.