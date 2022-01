Kulinarische Kolumne: Warum es bald teuer werden, könnte, essen zu gehen

Kiel

Wie viele Gastronomen hat auch Nico Mordmorst, Küchenchef des Bootshauses an der Kiellinie, seinem Restaurant aktuell eine Winterpause verordnet. Der seit jeher maue Januar und die aktuellen Corona-Schutzbestimmungen — da ist beim besten Willen kein Geschäft zu machen. Gut läuft hingegen die Frittenkombüse, das am Wochenende geöffnete kulinarische Beiboot des Hauses, das von den Flaneuren dankbar angenommen wird. Jetzt aber habe sein Lieferant den Einkaufspreis für die Fritten so drastisch erhöht, dass er beim Verkaufspreis eigentlich instant nachziehen müsse. Doch Preiserhöhungen in Zeiten, in denen die Gäste sowieso auf Distanz sind? Heikles Thema.

Der Stundenlohn im Corona-Testzentrum übertrifft den in der Gastronomie

Von einem anderen Problem berichtet der erfolgreiche Streetfood-Gastronom, der für seine Verkaufsstellen in der Stadt dringend studentische Mitarbeitende sucht. Neuerdings würden diese von ihm Stundenlöhne bis zu 20 Euro fordern, die sie alternativ im Corona-Testzentrum verdienen könnten. Doch wenn er jetzt schon die Studenten so fürstlich bezahlen würde, auf welches Level sollte er dann bei seinen festen Kräften gehen, die gelernte Profis sind?

Teure Fritten, abgehobene Stundenlöhne: Mittelfristig werden sich diese Veränderungen nicht nur in den Büchern der Gastronomen, sondern auch in ihren Preisen widerspiegeln. Wer sich also auf die Zeiten freut, in denen man wieder frei und unbeschwert ins Restaurant gehen kann, sollte sich rechtzeitig einen Extragroschen beiseitelegen.