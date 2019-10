Kiel

Die Überraschung, an die nicht einmal die Gegenkandidaten ernsthaft geglaubt haben, ist ausgeblieben. Der Ärger in den Meldeämtern, die chronischen Verkehrsprobleme und die Sorgen auf dem Wohnungsmarkt haben das Vertrauen in den Verwaltungschef offensichtlich nicht nachhaltig erschüttert.