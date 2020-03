C. Hiersemenzel: Priens dicker Fehler

Kiel

Schleswig-Holsteins CDU-Bildungsministerin Karin Prien hätte schon am Dienstag klar sein müssen, dass sie mit ihrem Vorschlag, die Abiturprüfungen wegen Corona zu streichen, nicht nur Deutschlands maximale Aufmerksamkeit erhalten würde. Sie hätten auch wissen müssen, dass sie sich mit einem Alleingang unter den Kollegen der Kultusministerkonferenz keine Freunde machen würde.

Quittung für kommunikatives Desaster

Es war ein dicker Fehler, dass sie sich unter den Länderkollegen ganz offenbar nicht einen einzigen Verbündeten gesichert hatte. Zu Recht schüttelte auch mancher Kieler Kabinettskollege darüber den Kopf. Gestern erhielt sie für ihr kommunikatives Desaster die Quittung: Die Kultusminister mauerten, Prien musste ihren Vorschlag zurückziehen, und Schleswig-Holsteins Abiturienten müssen sich nun doch darauf einstellen, Ende April Prüfungen zu machen. Geht’s ärger?

Schaler Nachgeschmack in vielen Familien

Eigentlich hatte Prien mit ihrer beherzt gemeinten Aktion die Verunsicherung unter Schülern, Eltern und Pädagogen beenden wollen. Gut möglich auch, dass sie mit ihrer Ankündigung die Länderkollegen zum gemeinsamen Handeln zwingen wollte. Ursprünglich hatte gestern Mittag die Telefon-Schalte der Kultusministerkonferenz nur auf Arbeitsebene stattfinden sollen. Nach dem Orkan, den Prien entfacht hatte, fand binnen weniger Stunden ein Upgrade statt: Statt der Referenten griffen lieber die Chefs selbst zum Hörer. Und doch bleibt jetzt in vielen Familien ein schaler Nachgeschmack. Der Lerneffekt: Ankündigungen aus dem Kieler Ministerium haben nur eine kurze Halbwertzeit.

Abiturienten sind keine kleinen Kinder

Prien muss sich zudem fragen lassen, warum es ihrem Haus bisher nicht gelungen ist, mit den Schulleitern an einer praktikablen Lösung zu feilen, die das Infektionsrisiko auf ein Minimum senkt und doch eine annehmbare Prüfungssituation herstellt. Dass das durchaus möglich ist, beweisen Länder wie Hessen, wo seit vergangenem Donnerstag trotz Krise und trotz Schulschließungen Prüfungen stattfinden. Man sollte bedenken: Abiturienten sind keine kleinen Kinder, sondern durchaus in der Lage, sich an Hygienestandards zu halten und Mindestabstände zu wahren.

Dazu noch Schadenfreude

Innerhalb der Kieler Jamaika-Koalition war gestern Nachmittag manche Schadenfreude zu vernehmen. Priens forsches, unabgestimmtes Vorgehen hatte selbst in der CDU manchen Parlamentarier verärgert. Der Landtag spielt während der Corona-Krise ohnehin nur noch die zweite Geige. Dass sogar die CDU-Jugendorganisation, die Junge Union, Protest anmeldete, spricht da Bände.

Regierung droht Totalschaden

Bisher hat die Landesregierung um Ministerpräsident Daniel Günther in der Krise bemerkenswert klar und konsequent agiert. Ausgerechnet in der Bildungspolitik, einem der heikelsten Bereiche, droht ihr nun ein Totalschaden. Und das bisher makellose Bild der resoluten Bildungsministerin hat einen Riss bekommen.

