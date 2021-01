Kiel

Aus deutscher Sicht ist die Handball-Weltmeisterschaft ein Muster ohne Wert. Zugegeben, die WM-Blase ist bis dato nicht geplatzt, das System nicht kollabiert. Für diesen Kraftakt gebührt den ägyptischen WM-Organisatoren Anerkennung. Dennoch, es bleiben Titelkämpfe mit einer Vielzahl an Wettbewerbsverzerrungen von Corona-Ausbrüchen über leere Ränge bis hin zu ausgefallenen Begegnungen und nachrückenden Teams.

In eine von der Pandemie im Würgegriff gehaltene gesamtgesellschaftliche Lage passte diese erste XXL-WM mit 32 Teilnehmern vom gesamten Globus nicht hinein. Daran ändert auch ein halbwegs geglücktes Hygienekonzept nichts. Das Risiko hat mitgespielt. In dieser Gesamtgemengelage haben zahlreiche Akteure – darunter auch drei vom THW Kiel – Rückgrat bewiesen, haben aus familiären Gründen abgesagt. Der Verband hatte ihnen genau das freigestellt. Dass der Verbandspräsident diese Spieler anschließend diskreditierte, ist unerträglich, hat pseudo-patriotisch querdenkenden Internet-Trollen Tür und Tor geöffnet. Ein Trauerspiel, unter dem am Ende die Sportler leiden.

Anzeige

Handball-WM als großes Casting

Sportlich bleibt das schlechteste deutsche WM-Abschneiden aller Zeiten. Platz zwölf – na und? Eine Medaille war mit dem umgekrempelten Kader nicht zu erwarten. Diese Weltmeisterschaft war ein großes Casting für den von Corona im vergangenen Jahr ausgebremsten neuen Bundestrainer Alfred Gislason. Der Isländer, der so große Spuren in Kiel hinterließ, konnte seine Schützlinge unter Wettkampfbedingungen auf die Probe stellen, konnte wertvolle Erkenntnisse sammeln, Systeme vertiefen, seine Philosophie vermitteln.

Lesen Sie auch:Die WM-Bilanz der deutschen Handballer

Aber seien wir ehrlich: Schon im März in der Olympia-Qualifikation und dann hoffentlich im Sommer bei den Olympischen Spielen in Tokio wird die deutsche Mannschaft eine andere sein. Nicht der WM-Zwölfte von 2021 wird diese Mission starten, sondern der WM-Vierte von 2019 und EM-Fünfte von 2020. Nicht Firnhaber, Schmidt, Stutzke, Preuss werden die Protagonisten dann heißen, sondern Wiencek, Weinhold, Pekeler oder Wiede.

Ein Selbstläufer? Keinesfalls. Der Verband wäre gut beraten gewesen, nicht den letzten Schritt (Olympia-Gold) vor dem ersten (Olympia-Qualifikation) zu fordern. Alfred Gislason kann und muss schon während seines ganzen Trainerlebens mit Druck umgehen. Er wird schon im März an den vorgegebenen Zielen gemessen werden.

Handball-Bundesliga sollte im Februar wieder Fahrt aufnehmen

Die Verbandsführung allerdings auch. Die sollte ihrem Bundestrainer in Gesprächen mit der Handball-Bundesliga zunächst einmal mehr Vorbereitungszeit vor den Qualifikationsspielen im März verschaffen. Die Bundesliga sollte Gislason diese Zeit trotz des ohnehin verdichteten Kalenders einräumen. Eine erfolgreiche Nationalmannschaft strahlt stets hell auf die Liga. Eine Liga, die im Februar wieder Fahrt aufnehmen muss. Eine Liga, die hoffentlich nicht unter den (Corona-)Spätfolgen der XXL-WM wird leiden müssen. Denn sonst wäre dieses umstrittene Turnier doch kein Muster ohne Wert.