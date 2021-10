Kiel

Die KN-Leser glauben, dass manch ein Amtsinhaber der CDU nicht mehr zeitgemäß denkt und handelt. Es brauche zudem ein klares und verständliches Parteiprogramm.

Die CDU braucht umfassende Erneuerung

Die CDU braucht eine sofortige und umfassende Erneuerung. Nur so kann es gelingen, dass auch zukünftige Wahlen – egal, ob kommunal, im Landtag oder Bundestag oder für Europa – wieder mit einem akzeptablen Resultat gewonnen werden. Alles muss auf den Prüfstand und nachhaltig analysiert und aufgearbeitet werden.

Neben einem personellen Neuanfang ist auch die Programmatik neu zu erarbeiten beziehungsweise zu ergänzen. Um dauerhaft als sogenannte Volkspartei bestehen zu können, muss die CDU neben dem klassischen Bereich der Mitte auch den links-(liberalen) sowie auch den national-konservativen Bereich wieder mit abdecken. Insbesondere der letztgenannte Bereich ist dabei von großer Bedeutung. Ansonsten ist die AfD politisch nicht zu besiegen. Das Programm der CDU muss klar ausgerichtet und verständlich formuliert sein. Zudem sind Schwerpunkte zu setzen. Lieber weniger Programmpunkte, diese aber zielgerichtet und umsetzbar.

Bisherige Regierungschefs der CDU sowohl auf Länder- als auch auf Bundesebene hatten immer dann den größten Erfolg, wenn das Programmangebot an die Wählerinnen und Wähler und das Personaltableau im Einklang standen. Ich erinnere zum Beispiel an die Bundeskanzler Adenauer, Erhardt und Kohl sowie an Ministerpräsidenten wie Gerhard Stoltenberg in Schleswig-Holstein, Ernst Albrecht in Niedersachsen, Lothar Späth in Baden-Württemberg und Bernhard Vogel in Rheinland-Pfalz sowie in Thüringen.

Das Personalangebot muss nicht nur weiblicher, sondern auch erheblich jünger werden. Zudem sollte überlegt werden, sämtliche Ämter zeitlich zu begrenzen. Dazu zähle ich auch das Amt des Bundeskanzlers und der Bundeskanzlerin. Maximal zwei Wahlperioden mit dem gleichen Kandidaten sollten erlaubt sein, um allgemeine „Abnutzungserscheinungen“ zu vermeiden.

Alternativ sollte die Wahlzeit auch auf Bundesebene von vier auf fünf Jahre angehoben werden, um die Wahlkampfzeiten insgesamt zu entzerren und eine längere sachorientierte Politik zu gewährleisten.

Lothar Nagel, per Mail

Nicht nur unter Laternen suchen

Die CDU sucht Führungspersönlichkeiten, und wenn man etwas sucht, darf man nicht nur unter den Laternen suchen. Eine Auswahl in den Hinterzimmern ist wohl für immer vorbei. Das hat selbst Wolfgang Schäuble begriffen.

Aber auch die, die im Lichte stehen, und die von Kameras begleitet werden, sind manchmal nur ehrgeizig und machtverliebt.

Um das gesamte Gelände abzusuchen, braucht man überall Licht, und es bedarf deshalb einer Mitgliederbefragung. So viel Zeit muss sein.

Hans-Jürgen Schacht, Gettorf

CDU muss ihr Profil deutlicher zutage treten lassen

Um nach dem schlechten Abschneiden bei der Bundestagswahl bei der kommenden Landtagswahl ihre Ergebnisse zu verbessern, wird die CDU mehr tun müssen, als ein neues Programm zu verabschieden und sich auf den Amtsbonus des Ministerpräsidenten zu verlassen. Vor allem sollte sie ihr Profil deutlicher zutage treten lassen.

Ministerpräsident Daniel Günther gibt zwar einerseits vielen Katzenhochzeiten die Ehre, ist aber andererseits ersichtlich nicht einmal willens oder in der Lage, in der Landesverwaltung Recht und Gesetz durchzusetzen und etwa die rechtswidrige Verwendung des sogenannten Gendersterns zu unterbinden. Er sollte sich ein Beispiel nehmen an der SPD-Bundesjustiz-, Frauen- und Familienministerin Christine Lambrecht, die Bundesministerien und Bundesbehörden aufgefordert hat, den rechtswidrigen Gebrauch des Gendersterns und anderer Sonderzeichen als Wortbestandteile in der offiziellen Kommunikation zu unterlassen.

Soweit Herr Günther darüber hinaus „fest entschlossen ist, eine Landesliste nach dem Reißverschlussprinzip durchzusetzen“, dürfte einer solchen nur ideologisch motivierten Landesliste kaum Erfolg beschieden sein, weil Paritätsgesetze bekanntlich verfassungsrechtlich problematisch sind.

Helmut Schmidt, Passade

So wird es kein CDU-Parteiwunder geben

Die Wahlen sind gerade entschieden. Es ist gekommen, wie es kommen musste. Die CDU hat ihr Ziel nicht erreicht. Es war für die Partei ein historisches Debakel. Jetzt gehen die Schuldzuweisungen los. Von den Politikern fühlt sich natürlich keiner schuldig. Es waren die Wähler! Wer denn sonst? Schwamm drüber. Auf ein Neues.

Vielleicht hilft ja ein Wunder, wie damals beim Grubenunglück in Lengede 1963. Da wurden die Kumpels tief unten im Bergwerk verschüttet, und eine Rettung schien ausgeschlossen. Nur, dass sie ihr Unglück nicht selbst verschuldet und Glück hatten, dass Ihre Kumpels sie nicht im Stich ließen. Sie taten alles, um sie zu retten. Und das Wunder geschah! Nach 14 Tagen waren, teils unter Lebensgefahr für die Retter, die Überlebenden gerettet.

Und was mach die CDU? Einige schmollen und verkriechen sich, während die anderen nur jammern und jammern, statt das zu tun, was notwendig wäre, nämlich in der Not zusammen zu stehen, um sich gegenseitig zu helfen. Das ist ihnen aber wohl generell fremd. In erster Linie geht es ihnen nur um ihr eigenes Wohl. So wird es kein Parteienwunder geben. Keiner will schuld sein.

So werden sie wohl auch nicht auf ein Wunder hoffen können. Wer sich nicht selbst hilft, dem wird auch nicht geholfen werden. Jetzt geht es in erster Linie darum, für die Zukunft zu retten, was noch zu retten ist.

Dabei werden die Verantwortlichen der CDU alles tun, um ihre Pöstchen zu behalten, obwohl gerade sie es waren und sind, die der CDU das eingebrockt haben.

Sie sind den Herausforderungen unserer Zeit nicht mehr gewachsen. Aber die meisten von ihnen haben weder den Scheid noch den Mut, von Ämtern zurückzutreten. Von Ehre und Würde ganz zu schweigen.

Artur Heins, Ascheberg

