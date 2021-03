Kiel

Impfterminvergabe als Online-Glücksspiel

Was man schon geahnt hat, wurde jetzt bestätigt: Es gibt gar keine Warteschlange, sondern einen Zufallsgenerator. Die Vergabe der Impftermine funktioniert also wie ein Online-Glücksspiel, mit dem man sich in Schleswig-Holstein ja besonders gut auskennt. Dabei wird auf der Internetseite des Gesundheitsministeriums die Zahl der Wartenden angegeben, die angeblich vor einem in der Schlange stehen, und unten findet sich der Hinweis, dass man seinen Platz verliert, wenn man die Warteschlange verlässt. Welchen Platz? Das ist keine missverständliche Darstellung, sondern eine bewusste Irreführung der Bürgerinnen und Bürger, die sich um einen Impftermin bemühen.

Dafür sollte sich Minister Garg entschuldigen. Er sollte auch erklären, wie es kommt, dass das Buchungssystem ständig Termine anbietet, bei denen sofort die Meldung kommt, sie seien „soeben ausgebucht“. Diese dürften doch eigentlich gar nicht mehr angeboten werden. Auch bei den Impfzentren werden immer wieder freie Termine angegeben, die es gar nicht gibt. Es wäre interessant zu erfahren, wie viel Geld das Gesundheitsministerium für dieses schlecht funktionierende Buchungssystem an Eventim zahlt.

Lutz-Erhard Liedtke, Kiel

Lesen Sie auch: Corona-Impfungen in SH: Termine nach rund 35 Minuten vergeben

Lieber Südseeinsel statt Impfung

Liebes Impfzentrum,

seit sieben Tagen mit sechs bis acht Stunden täglich versuchen meine 78-jährige Mutter und ich parallel, einen Impftermin für sie in Kiel und Umgebung zu erhalten. Diese Zeit sollte ich lieber an der Börse verbringen, da die Gewinnchance wesentlich höher ist, um ihr einen Aufenthalt auf einer nicht von Covid-19 betroffenen Südseeinsel zu ermöglichen, bis die Pandemie vorbei ist und eine hoffentlich neue fähige Politikergeneration herangewachsen ist!

Dirk Kadzensky, Hamburg

Wie soll das weitergehen?

Meine Frau und ich sind 71 und 70 Jahre alt, schwerbehindert aufgrund einiger Vorerkrankungen, die zum Teil auch zur Terminvergabe in der Priorisierungsgruppe 2 berechtigen. Endlich konnten wir uns nun auch einen Impftermin holen – dachten wir voller Hoffnung. Ich kenne mich ganz gut am PC aus und bin ziemlich schnell im Aufrufen der Seiten, das vorweg.

Montag, 22. März, nach Einholung der Zertifikation zur Impfterminvergabe um 16 Uhr in die Warteschlange eingereiht, Platz 65458. Ab 17 Uhr in rund 45 Minuten abgearbeitet. Weitere fünf Stunden im fast minütlichen Wechsel Impfzentren Gettorf oder Kiel bei der Meldung freier Termine aufgerufen. Bei jeder Meldung freier Termine angeklickt, immer folgende Meldung erhalten: Ein Fehler ist aufgetreten. Der Termin wurde gerade vergeben.

Am Dienstag weitere vier Stunden mit anderem Browser versucht – mit demselben Ergebnis, am Mittwoch und Donnerstag noch einmal dasselbe mit wechselnden Browsern. Mehrere Versuche bei der telefonischen Hotline ergaben erst recht nichts. Wie schon bei den noch älteren Mitbürgern erweist sich die Terminvergabe als absolute Katastrophe. Wie soll das weitergehen?

Hans Köhler, per Mail

Das hat gut funktioniert

Diese Pressemitteilung hat mir sehr geholfen. Am 23. März habe ich mich bei Impfen-sh.de um 16 Uhr in die Warteschlange eingereiht. Um 17.10 Uhr habe ich den Zugang zum System erhalten. Ich bekam zwei Impftermine. Das Verfahren Impfen-sh.de hat gut funktioniert.

Horst Mauritz, Kiel

Impfen, ade!

Bravo, schleswig-holsteinisches Gesundheitsministerium. Ich wusste bislang nicht, dass Impfen bei uns in den Bereich „Glücksspiele“ fällt. Ich frage mich, warum nicht auch für über 75-Jährige eine anrufbare Codenummer vergeben wird. Man muss doch zur Kenntnis nehmen, dass viele ältere Mitbürger mit dem Computer nicht so vertraut sind. Mir zum Beispiel ist nicht klar, wie ich einen Browser wechseln soll, um an einen Termin zu kommen. Für mich bedeutet das zunächst: „Impfen, ade!“

Christel Sievers, Altenholz