Von KN-online (Kieler Nachrichten)

Die Kritik am Höffner-Bauvorhaben reißt nicht ab: Stelen, an denen die Zaunelemente befestigt werden, sind am Hasseldieksdammer Weg in Kiel am Rande des Höffner-Geländes in den Erdboden eingelassen. Im Hintergrund wächst die Möbelhalle. Quelle: Ulf Dahl