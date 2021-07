Ist das gut aufgestellter Katastrophenschutz?

Sirenen allein helfen nicht. Neue Sirenen auf die Dächer zu setzen, wird im Katastrophenfall wenig nützen, wenn diese bei Stromausfall nicht heulen können. Wie viele der Opfer könnten noch leben, wenn sie Hilfe hätten herbeirufen können? Ein ganz wichtiger Baustein im Katastrophenfall ist die Kommunikation, die jedoch Strom dringend benötigt. Man muss auch bei Stromausfall telefonieren können, um Hilfe zu rufen. Im medizinischen Notfall kommt es auf Minuten an – da kann eine Fahrt in einen Nachbarort, der noch eventuell Strom hat, tödlich sein.

Diese Notstromversorgung gab es einmal – sie wurde durch die damaligen Regierungsparteien jedoch aus Privatisierungsgründen abgeschafft. Heutige Handynetzfunktürme werden ohne Notstromversorgung genehmigt. Sonst schmälert sich die Rendite – und diese ist bestimmten Personengruppen wichtiger als das Leben der Bevölkerung.

Neben den Sirenen wurden aber auch durch die Politik zum Beispiel Wasserfördereinheiten der Feuerwehren, Notkrankenhäuser, Warnzentren und Notbevorratungen abgeschafft. Nicht zuletzt sei die Verlegung der Marineflieger von der Küste nach Niedersachsen und der Verkauf des Kieler Feuerlöschbootes in die Reihe der Negativbeispiele zu nennen.

Nicht vergessen werden darf, dass vor einigen Jahren bei einem Sturm ein Dorf ohne Strom war, ein Feuer ausbrach und erst durch eine Fahrt ins Nachbardorf die Feuerwehren alarmiert werden konnten. Auch musste bei einem Hochwasser eine holländische Privatfirma mit ihren Pumpen in Schleswig-Holstein aushelfen. Ob das zu einem gut aufgestellten Katastrophenschutz in Schleswig-Holstein zählt, wie die Innenministerin verkündet, mag diskussionswürdig bleiben. Positiv ist auf jeden Fall die Neuausstattung mit Hochleistungspumpen an die Feuerwehren.

Aber auch an die Zukunft muss gedacht werden. Wie soll eine Katastrophenhilfe in der Zukunft aussehen, wenn Hilfsfahrzeuge nur noch mit Elektroantrieb durch überflutete Straßen fahren müssen, Pumpen und Notstromaggregate mit Akkus betrieben werden? Entscheidend ist, alle Kommunikationswege müssen sicher mit Strom versorgt werden können und bleiben – nur dann können Retter gerufen und Hilfen auch geleistet werden. Sonst erhalten die Sirenen eine weitere Bedeutung – sie heulen, weil der Katastrophenschutz erneut versagt.

Rudolf Schilling, Preetz

Sirenen brauchen nur Strom

Warn-Apps werden kaum installiert, wie die letzten Jahre zeigten. Das angedachte SMS-basierte Warnsystem kostet nur wieder Millionen, helfen wird es ebenfalls nicht. Sirenen brauchen nur Strom und sind von jedem überall hörbar. Warum muss denn alles digital werden, wenn die analoge Lösung so einfach umsetzbar ist. Digital geht nichts mehr, wenn es mal richtig kracht, das ist mal sicher.

Eckehard Wolter, Kiel

