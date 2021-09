Kiel

Erneut legen die Lokführer bei der Deutschen Bahn die Arbeit nieder: Unsere Leser verlässt bei allem Verständnis für das Streikrecht die Geduld.

Die GDL verhält sich unsolidarisch

Das Recht zum Streik ist ein hohes Gut, und es ist mühsam errungen worden. Lohnerhöhungen, Vertragslaufzeiten und Betriebsrenten müssen eben erkämpft und verhandelt werden.

Bei dem Foto der Kieler Nachrichten am 31. August zu dem Artikel „Lokführer rufen dritte Streikwelle aus“ drängt sich aber die Frage auf: Warum müssen Lokführer eine besondere Corona-Prämie bekommen? Man sieht deutlich, wie der abgebildete Lokführer in seine geräumige Kabine klettert. An seinem Arbeitsplatz gibt es also gar keine Corona-Gefahr!

Viele Mitglieder der „Eisenbahner-Familie“ hätten die Corona-Prämie verdient, Schaffner, Schalterbeamte und andere, die Lokführer jedoch nach meiner Auffassung nicht.

Die GDL beschädigt durch ihr maßloses Verhalten das Streikrecht. Sie verhält sich den anderen Eisenbahnern und der ganzen Bevölkerung gegenüber unsolidarisch.

Ralf Gießner, Quarnbek

Er will gar nicht verhandeln

Weselsky hat noch immer nicht verstanden, dass man Verhandlungsergebnisse am Verhandlungstisch verhandeln und durchsetzen muss. Natürlich kann man mit Streiks Druck machen. Aber wenn die Arbeitgeber Angebote ankündigen, dann muss man an den Tisch.

Aber Weselsky will ja gar nicht verhandeln. Das wird immer deutlicher. Er will seine Forderung mit Gewalt durchsetzen. Am Verhandlungstisch müsste er sich ja mit Gegenpositionen auseinandersetzen. Und das ist so gar nicht seine Sache.

Heinz Dammers, Kiel

Pendler im Stich gelassen

Hat der Landesverkehrsminister Bernd Buchholz beim Streik der Lokführer bei der Deutsche Bahn nur noch Sylt auf dem Plan?

Was ist mit den Berufspendlern, die wegen des Klimas auf die Bahn umgestiegen sind? Oder was ist zum Beispiel mit den schwerbehinderten Menschen, die für ihre berufliche Zukunft täglich mit der Bahn pendeln müssen, um so den Arbeitsplatz oder den Ausbildungsplatz zu erreichen? Daran lässt sich nichts verschieben.

Stefan Bock, Bösdorf

Andere verdienen sicher weniger

Ich weiß nicht, wie ein Profilierungssüchtiger wie Claus Weselsky ganz Deutschland lahmlegen kann und darf. Er spricht über die Vorstandsgehälter bei der Deutschen Bahn. Er sollte vielleicht einmal über seine Zuwendungen bei der GDL berichten.

Ich denke, ein Lokführer nagt nicht am Hungertuch. Es gibt sicherlich andere Mitarbeiter bei der Bahn, die weniger verdienen. Aber ihre Gewerkschaft nennt sich nun einmal GDL, sie ist eine Gewerkschaft der Lokführer.

Außerdem ist es anmaßend, alle Reisenden zu bestrafen, um sich neben dem Gegner als der durchsetzungsfähigere Größere darzustellen.

Bernd Jung, per Mail

Was verdient ein Lokführer?

Über was reden wir? Wann endlich sagt jemand mal etwas darüber, über welche monatlichen Einkünfte Lokführer verfügen?

Rolf Selzer, Kiel

