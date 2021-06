Härtere Sanktionen sind keine Lösung

Diese Sanktionen betreffen vor allem Jungen im Grundschulalter, die Leistungsanforderungen nicht gewachsen sind und dort durch negatives Verhalten viel Aufmerksamkeit erhalten. Dass ein Ausschluss vom Unterricht für diese Kinder und deren Familie, die oft sowieso belastet sind, keine Lösung ist, liegt auf der Hand.

Wochenlanger familiärer Stress wegen Bereitstellung der Kinderbetreuung, wochenlang womöglich erhöhter Medienkonsum des Kindes und wochenlange Erziehungsüberforderung der Eltern sind dazu geeignet, das Problem ordentlich zu vergrößern. Das Kind fällt aus der Gruppe heraus und auch aus dem Lernfortschritt.

Selbstverständlich muss ein Unterricht mit der dazu geeigneten Atmosphäre für die anderen Kinder sichergestellt werden. Aber wie sieht es mit flankierenden Maßnahmen zur Prävention von Verhaltensauffälligkeiten und schulinternem Umgang damit aus? Wie kann sichergestellt werden, dass Kinder in der Schule auf ihrem jeweiligen Niveau Erfolgserlebnisse haben und dass Aufmerksamkeit kompetentem Verhalten gezollt wird, nicht dem problematischen?

Die genannten Sanktionen sind für das Kind jedenfalls keine Lösung, sie dienen eher dazu, das Kind loszuwerden und es schlussendlich aufzugeben.

Kathrin van Heek, Kiel

Mit Strafe lernt es sich schlechter

Anstatt sich härtere Strafen auszudenken, sollte in Schleswig-Holstein lieber die Qualität des Unterrichts auf den Prüfstand gestellt werden. Ebenso könnte ein Qualifizierungs-Nachweis für pädagogische Fähigkeiten vor Aufnahme eines Studiums zu einer Verbesserung der Unterrichtsqualität führen.

Das Schulsystem bedarf dringend einer Reformation. Wie kann es angehen, dass der Wissensdurst von Kindern meist schon in der Grundschulzeit vernichtet wird? Die Begeisterung für die Welt wird nur durch wenige Lehrer erreicht, und das sind in der Regel nicht die, die die härtesten Strafen verteilen.

Mit Spaß lernt es sich leicht, mit Strafe nur widerwillig.

Ritje Münzert, per Mail

Verpasste Lernchancen

In der Theorie hören sich die Pläne des Bildungsministeriums zum Auffangen pandemiebedingt versäumter Unterrichtsinhalte ja gut an – in der Realität habe ich jedoch Folgendes erlebt: Da meine Tochter als Viertklässlerin im Übergang zu den weiterführenden Schulen besonders betroffen ist, habe ich schon vor Wochen beim Elternabend und daraufhin in der Schulelternbeiratssitzung direkt bei der Schulleiterin nach einem Konzept zum Auffangen der versäumten Unterrichtsinhalte nachgefragt.

Ohne Erfolg. An allen Stellen Überraschung, Ignoranz und Vertröstung auf später. Erst nach Anfrage beim Schulamt Kiel kam die Auskunft der Schulleitung, dass in der Schule keinerlei pandemiebedingten Versäumnisse existieren würden, die Schule deshalb nicht an den „Lernchancen“ und dem „Lernsommer“ teilnimmt. Für mich ist diese pauschalisierte Aussage nicht nachvollziehbar, da ganze Unterrichtseinheiten weggefallen sind, die Anzahl der Klassenarbeiten erheblich reduziert wurde und auch einige Nebenfächer im zweiten Halbjahr gar nicht erst unterrichtet wurden.

Gerade bei Kindern, die sich im Übergang befinden, hätte hier über die Leonie-Testplattform unkompliziert eine Lernstandserhebung durchgeführt und die Ergebnisse den Eltern mitgeteilt werden können, damit die sich bei Bedarf selbst um Nachhilfe kümmern können. Aber leider wurde hier, wie so oft in diesem Schuljahr, zulasten der Kinder der einfachste Weg gewählt.

So sehen verpasste Lernchancen aus.

Anna Fazel, Kiel

Eine längst überfällige Entscheidung

Die Änderung des Schulrechts zugunsten der pädagogischen Autorität der Schulleitungen und Lehrkräfte im Umgang mit Schulabsenz und Disziplinlosigkeit im Schulalltag ist längst überfällig.

Nach langer Zeit wird dadurch die Stellung von Lehrkräften im Umgang mit Schülerinnen, Schülern und Eltern gestärkt. Viel zu lange wurde die immer beschwerlichere pädagogische Arbeit von Lehrerinnen und Lehrern durch eine Beschneidung ihrer Autorität behindert, ohne dass andere Mitwirkende im Schulalltag Verantwortung übernehmen wollten.

Gleichzeitig sind die Herausforderungen im Unterricht gestiegen, wie zum Beispiel Inklusion, Zuwanderung, Analphabetismus, psychische Erkrankungen von Kindern et cetera. Statt erzieherischer Autorität wurde den Lehrkräften von der Bildungswissenschaft nahegelegt, sich mit dem Leitbild des Lernbegleiters oder Lern-Coaches zu beschäftigen, womit sich engagierte Lehrerinnen und Lehrer kaum anfreunden können und vielen die Motivation geraubt hat.

Man mag vermuten, dass die Trendwende zugunsten einer stärkeren Position der Lehrkräfte in den Schulen auf die schwierige Lage nach Corona zurückgeht. Es wäre zu wünschen, wenn die Schulpolitik die wichtigste Rolle im Schulalltag durch eine klare Positionierung für die pädagogische Arbeit unterstützen würde, denn ohne ein breites Fundament von Erziehungsmaßnahmen wird es keine besseren Lernerfolge an unseren Schulen geben.

Robert Theel, Kiel

Hinweis der Redaktion

Die hier veröffentlichten Zuschriften sind Ausdruck der persönlichen Meinung der Einsendenden und nicht der Redaktion. Auswahl und Kürzung behält sich die Redaktion vor.

Sie wollen auch einen Leserbrief schreiben? Über unser Kontaktformular auf KN-online können Sie uns Ihre Meinung zu einem Artikel in der Zeitung und auf KN-online mitteilen.