Nach der Bundestagswahl ist vor den Sondierungsgesprächen: In Berlin wird derzeit viel geredet. Was für eine Regierung wird es werden? Jamaika oder Ampel? Und wen machen Grüne und FDP durch ihre Entscheidung zum Kanzler? Scholz oder Laschet? All dies beschäftigt unsere Leserinnen und Leser.