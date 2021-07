Kiel

Rund um die Corona-Impfung, die jüngsten Erkenntnisse und die neuesten Empfehlungen der Stiko gibt es unter unseren Leserinnen und Lesern jede Menge Irritationen.

Vor der eigenen Tür kehren

Strafen für „Impfschwänzer“? Wie frech können unsere Spitzenpolitiker denn noch sein? Beispielhaft nenne ich Thorsten Frei (Mitglied des Bundestags, CDU) und Karl Lauterbach (Mitglied des Bundestags, SPD), die öffentlich darüber sinnieren, Bürgern mit einem Bußgeld zu drohen, wenn sie wegen eines nicht wahrgenommenen Impftermins einen „Schaden verursachen“.

Richtig ist, dass so ein Verhalten in der Sache falsch und insgesamt der Pandemie-Bekämpfung nicht dienlich ist. Aber: Korruption, Vorteilsnahme und Steuerverschwendung in nicht geringer Millionenhöhe bei einigen prominenten Beispielen in unserer politischen Landschaft haben keinerlei Konsequenzen. Da möchte ich am liebsten jedem, der solcherlei Ideen von einem Bußgeld vertritt, mit Joschka Fischers bekanntem Zitat entgegnen: „Mit Verlaub, …“ Kehren Sie doch bitte erst einmal vor den Türen der eigenen Kaste.

Michael Bödefeld, Kiel

Ein Bußgeld ist unverzichtbar

Argumente reichen offensichtlich bei der Bekämpfung der Corona-Pandemie nicht aus. Jeder weiß doch, dass wir nur uns nur dann wieder völlig frei und „normal“ bewegen können, wenn wir die Herdenimmunität erreicht haben. Nur dann sind auch Kinder und Jugendliche ausreichend geschützt. Jeder weiß, dass Herdenimmunität erst dann erreicht ist, wenn – nach Experten – 80 bis 85 Prozent der Bevölkerung vollständig geimpft sind.

Wer sich also – von gesundheitlichen Risiken für den Einzelnen abgesehen – nicht impfen lässt, verhindert, dass dieses Ziel so schnell wie möglich erreicht werden kann. Das ist weder solidarisch noch rücksichtsvoll gegenüber allen anderen, zumal ein solches Verhalten zu Lasten der Gemeinschaft geht. Solche Personen verlassen sich auf die Immunität Dritter und auf Fürsorge im eigenen Notfall.

Wer es nicht für nötig befindet, einen Impftermin rechtzeitig abzusagen, handelt fahrlässig: Die Person verhindert, dass andere einen Termin bekommen; sie nehmen in Kauf, dass der Impfstoff sogar vernichtet werden muss.

Bei einer solchen Rücksichtslosigkeit helfen keine Argumente. So eine Person wusste, dass eine Impfung nur nach Anmeldung möglich ist. In diesem Fall ist es müßig, an Vernunft zu appellieren; da hilft nur eines: ein Bußgeld in Höhe mindestens aller Kosten, die mit einer Impfung verbunden sind. Und zwar sofort.

Christian Zöllner, Kronshagen

Keine Auswahl am Büffet

Es gibt doch eine sehr eindeutige Empfehlung: Astrazeneca eignet sich für die über 60-jährigen Menschen, wesentliche Nebenwirkungen gibt es nicht.

Ganz einfache Lösung: Diejenigen, die 60 Jahre und älter sind, erhalten ausschließlich diesen Wirkstoff, die anderen Biontech. Wenn sie es nicht wollen und es keine anderen medizinischen Gründe gibt, müssen sie eben so lange warten, bis von dem Biontech-Impfstoff genug für sie da ist. Es ist doch kein Büffet, von dem man sich nehmen kann, was man möchte.

Ich weiß von vielen, dass es ihnen gar nicht um den anderen Wirkstoff geht, sondern darum, dass die Wartezeit zwischen den beiden Astrazeneca- Impfungen länger dauert – der Sommerurlaub soll doch schließlich stattfinden.

Wolfgang Naumann, Kiel

Keine Chance

Die Empfehlung der Stiko mag medizinisch sinnvoll sein, lässt sich aber leider in der Praxis nicht umsetzen. Astrazeneca-Geimpfte haben kurzfristig keine Chance, in der Arztpraxis oder im Impfzentrum mit einem mRNA-Impfstoff die Zweitimpfung zu bekommen.

Also, liebe Stiko: Bitte geben sie keine Empfehlungen, die nicht in der Praxis umgesetzt werden können. Ansonsten werden nur wieder Hoffnungen geweckt, die nicht erfüllt werden können.

Albert Becker, Kiel

Verlierer-Impfstoff Astrazeneca

Was ist das nur für eine chaotische Handhabung mit diesem Impfstoff?

Monatlich gibt es neue Einschätzungen und Empfehlungen mit der Folge, dass der Stoff zum Ladenhüter wird und doppelt mit Astrazeneca Geimpfte mittlerweile als Verlierer dastehen, haben sie doch einen Impfstoff erhalten, der offenbar nicht so schützt wie geplant.

Ich werde von Biontech-Geimpften mitleidig angesehen als Zweier-Astra-Kandidat, weil ich wohl bald eine dritte Spritze zur Auffrischung bekommen muss. Meine Frage: wie seid ihr denn an Biontech gekommen? Antwort: Ich kenne da diesen und jenen. Außerdem: der Betriebsarzt macht es nur mit Biontech. Belegschaft muss ja fit sein.

Fazit: Ich spüre erstmals, dass manche Impfskeptiker in Teilen recht haben könnten, und ich einfach zu gutgläubig bin. Mein Vertrauen in die Politik ist arg angeschlagen.

Reinhard Sothmann, Molfsee

Noch immer ohne Termin

Ihr Artikel bezüglich des Impfzentrums Kiel hat mich sehr überrascht.

Ich bin 62 Jahre alt und im Kieler Impfzentrum per E-Mail angemeldet. Zum Zeitpunkt der Anmeldung erhielt ich die Information, es gäbe keinen Impfstoff. Bis ich einen Impftermin erhalten würde, sollte es noch unbekannte Zeit dauern. Bis heute, einige Wochen später, habe ich noch keinen Impftermin oder einen Anruf zur Impfung erhalten.

So unterbelastet, wie in Ihrem Artikel beschrieben, scheint das Impfzentrum ja nicht zu sein.

Klaus Voß, Kiel

So freundlich geht es in Kiel zu

Es ist mir ein Bedürfnis, die Arbeit und das Engagement der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Impfzentren zu würdigen. Ich möchte für das Impfzentrum Kiel sprechen. Insgesamt war ich sechsmal für mich selbst und meine Familie vor Ort. Ich kann nur sagen, mit wie viel Freundlichkeit einem jeder einzelne der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter begegnet. Trotz manchen nicht ganz so kooperativen Impflingen geht es freundlich und unermüdlich weiter. Ohne diese Menschen würden wir nicht dort stehen wo wir stehen.

Angelika Andresen, Kiel

