Das ist Holsteins Solidarität mit dem Amateurfußball

Den heutigen Kommentar zur Ablehnung des Vereins Holstein Kiel auf Rückkehr der Fans zum letzten Heimspiel kann ich nicht akzeptieren. Er ist ein Schlag ins Gesicht der vielen Jugend- und Seniorenmannschaften im Amateurfußball unseres Landes.

Holstein Kiel hat sich mit dem Fan-Verzicht doch gerade mit diesen Vereinen solidarisch zeigen wollen, die – im Gegensatz zum Profifußball – nicht einmal vernünftig trainieren und schon gar nicht Wettkampfspiele austragen können.

Warum denken Sie als Sportredakteur dabei an Kultur und Gastronomie, aber nicht an diese Amateurvereine, die ohnehin leider immer weniger Raum in der Sportpresse finden? Holstein Kiel hat schon in Bezug auf die zeitliche Enge, einer möglichen Quote von maximal 1000 Zuschauern und dem immensen Verwaltungs- und Kostenaufwand meines Erachtens völlig nachvollziehbar auf dieses „Angebot“ verzichtet.

Klaus Schnoor, Schwentinental

Eine löbliche Entscheidung

Hut ab vor Holstein Kiel. Dass der Verein diese unsinnige Zuschauerofferte auf diplomatischen Wege aus der Welt geschaffen hat, finde ich sehr löblich.

Sieben Monate ohne Zuschauer und dann soll im vielleicht wichtigsten Spiel der Vereinsgeschichte plötzlich ein Spektakel daraus werden, dessen Auswirkung auf die Spieler nicht abzusehen ist? Darmstadt 98, derzeit bärenstark unterwegs, hat nichts zu verlieren und nichts zu gewinnen, die könnten durch Zuschauer sogar noch zusätzlich motiviert werden, ein bisschen mehr Gas zu geben.

Die freundlichen Reaktionen auf die Absage des Vereins seitens Verwaltung und Politik war sehr begrüßenswert. Was aber sollte dieser Kommentar? Erstens hat der Verein nichts barsch abgelehnt, zweitens kann man ein Fußballstadion wohl kaum mit Außengastronomie vergleichen, und drittens ist es unredlich, dem Verein vorzuwerfen, die Fans könnten durch die Absage dicht gedrängt dem Virus neue Opfer bringen.

Was bitteschön, wäre denn vor dem Holstein-Stadion los, wenn drinnen ein paar Hundert Menschen zuschauen dürften?

Richard Barthelme, Malente

Das kann nur dem Fußball dienen

Bravo, KSV Holstein Kiel! Bravo, Steffen Schneekloth! So hab’ ich Dich als Schüler erfahren und geschätzt: Als fair, sportlich auch im Allgemeinen, und im speziellen Sinne ohnehin.

Ja, dem kleinen Fußball-Denken abzusagen, kann nur dem Fußball dienen.

Volker Zinn, Gettorf

