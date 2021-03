Kiel

Uns schützt vor der Pandemie durch das Coronavirus nur die Impfung. Daher würde ich es begrüßen, wenn man sofort allen niedergelassenen Ärzte, die Erfahrung mit Impfungen haben – also Hausärzten, Internisten, Chirurgen, Kinderärzten und anderen – ermöglichen würde, Impfstoffe zu bestellen und die Patienten zu impfen. Die Impfzentren, die Hotline, die überbordende Bürokratie – dies würde entfallen.

Die Hausärzte kennen ihre Patienten, die Patienten haben Vertrauen zu ihren Ärzten. Sie kennen die Telefonnummer, Sie kennen die Wege. Die Praxen sind darauf eingerichtet, auch mit hohen Patientenzahlen umzugehen. Hier könnte man auch zusätzliche Impfsprechstunden Mittwochnachmittag oder am Sonnabend einrichten.

Lesen Sie auch: Lange Wartezeit auch mit Termin im Kieler Impfzentrum

Vielleicht könnte man, wenn wir genug Impfstoff haben, auch auf die Priorisierung verzichten. Es ist sehr wichtig, auch unsere arbeitende Bevölkerung vor dem Coronavirus zu schützen. Nur die Impfung schützt uns vor dieser Pandemie und ermöglicht uns wieder ein normales gesellschaftliches Leben.

Dr. Marie-Luise Waack, Kiel, Kinder- u. Jugendärztin

Besser konnte es nicht laufen

Zu Ihrem Bericht „Der Weg zur Impfung“ sollte wohl doch eine Impferfahrung hinzugefügt werden: Termin eines 85-Jährigen um 13.30 Uhr, geimpft um 13.45 Uhr. Perfekte Ausschilderung am Stena-Anleger, drei Zugangsmöglichkeiten (Fahrstuhl, Lift, Treppe), hervorragende Lotsung durch die Helfer von Marine und DRK, ebenso zügige Betreuung durch die medizinischen Mitarbeiter. Besser konnte es nicht laufen. Danke!

Klaus Volquartz, Kiel

Impfen ist das Gebot der Stunde

Der Hype um das Selbsttesten ist völlig unverständlich. Bis zu zwei Wochen kann es nach übereinstimmender Auffassung der Fachleute dauern, bis sich Anzeichen einer Corona-Infizierung zeigen, weshalb die Quarantäne ja genau nach dieser Zeit bemessen ist. Ein negatives Testergebnis ist deshalb sowohl für den Getesteten wie für sein zu schützendes Umfeld kaum hilfreich, denn der negativ Getestete kann dennoch unmittelbar danach das in ihm vorhandene, nur noch nicht erkannte Virus übertragen.

Das Einzige, was wirklich gegen diese unselige Pandemie hilft, sind Impfungen. Doch genau da sind von den Verantwortlichen sowohl in der EU wie bei uns im Land unglaubliche Fehler hinsichtlich Bestellmengen und Lieferterminen gemacht worden. Es gehe um Leben und Tod, wird unermüdlich aus denselben Kreisen beschworen, die dieses Desaster zu verantworten haben. Doch das kann nur eines heißen: Impfen, impfen, impfen!

Wolfgang Brammen, Kiel

So bekommt man nie einen Termin

Da man als Angehöriger der Prioritätsgruppe 1 keine Chance hat, trotz zigfacher Bemühungen telefonisch einen Impf-Termin zu beantragen, kann ich nicht verstehen, dass jetzt schon die Leitungen für die Prioritätsgruppe 2 freigegeben werden sollen. Dann wird man ja nie eine telefonische Verbindung bekommen, weil ja weitere Prioritätsgruppen folgen. Es sei denn, die Hausärzte dürfen impfen.

Ingo Grellert, Laboe

Ein großes Lob an das ganze Team

Der Bericht über das Impfen im Impfzentrum Kiel am Schwedenkai wurde teilweise etwas negativ dargestellt. Da meiner Schwiegermutter das Impfen noch bevorstand, war sie nach diesem Bericht emotional sehr aufgewühlt. In dem Bericht war unter anderem die Rede von mangelnder Organisation, langen Warteschlangen, zu wenig Sitzplätzen und mehr.

Am letzten Sonnabend war ich dann mit meiner Schwiegermutter zum Impfen am Schwedenkai, und wir haben eine ganz andere Erfahrung gemacht. Alles lief extrem durchdacht und professionell organisiert ab. Das Impfteam wie Ärzte, Soldaten und alle Helfer gingen sehr besonnen und ruhig mit den älteren Leuten um.

An dieser Stelle mal ein richtig großes Lob an das gesamte Impfteam, die mit ihrer beruhigenden Art vorbildlich mit der älteren Generation umgegangen sind. Vergessen sollte man auch nicht, dass das Impfteam hier seine Freizeit opfert.

Ralph Möller, Nortorf

Leserbrief zum Thema: Zweimal pro Woche gehen Lehrer zum Test

Was für ein Versagen in einem der reichsten Länder der Welt

Da redet die Politik seit Monaten voller Sorge, wie sehr die Familien und insbesondere die Kinder unter dem Lockdown leiden und wie wichtig die sozialen Kontakte und der Präsenzunterricht sind. Da wird schon von einem verlorenen Jahr oder gar einer verlorenen Generation geredet. Jetzt wird öffentlich, dass es Schnelltests in Massen gibt – und die Schulen werden geöffnet, ohne dass getestet wird. Hatte man bisher noch Nachsicht beim Impfversagen, dies versteht niemand mehr.

Weshalb haben Bund und Länder nicht schon lange gemeinsam dafür gesorgt, dass so viele Tests produziert, gekauft und an alle Schulen und Kitas verteilt werden, um alle Schülerinnen und Schüler und das Lehrpersonal jeden Morgen im Zuge eines gestaffelten Beginns testen zu können? Offensichtlich wäre es schon lange möglich gewesen, den Präsenzunterricht unter solchen Bedingungen für alle wieder beginnen zu lassen.

Lesen Sie auch: Zweimal pro Woche gehen Lehrer zum Test

Jetzt werden nach den Abiturjahrgängen zunächst die unteren Klassen wieder in die Schulen gelassen, ohne Tests aber mit „Hygieneregeln“ und Maskenpflicht im Unterricht, Doppelstunden, 28 Kinder in einem Raum. Was für ein Versagen in einem der reichsten Länder der Welt. Wahrnehmung von Fürsorgeverantwortung gegenüber Schülerinnen und Schülern und den vielfach überalterten Kollegien? Fehlanzeige.

Seit einem Jahr sitzen die Ministerpräsidenten mit Kanzlerin und Gesundheitsminister zusammen und sind noch nicht einmal in der Lage, eine praktikable Öffnungsstrategie für die Schulen zu entwickeln. Bundesgesundheitsminister Spahn fragt sogar: „Warum soll ich jetzt Tests beschaffen?“ Er verstehe „sowieso nicht“, wieso sich „Bundesminister mit so was beschäftigen sollen.“ Ja, vielleicht weil er der Gesundheitsminister ist? Zumindest wäre es seine Aufgabe gewesen, dies mit den Ländern zu koordinieren. Was für ein erbärmliches Trauerspiel. Währenddessen warten die Corona-Mutanten darauf loszulegen.

Heidger Brandt, Emkendorf

Hinweis der Redaktion

Die hier veröffentlichten Zuschriften sind Ausdruck der persönlichen Meinung der Einsendenden und nicht der Redaktion. Auswahl und Kürzung behält sich die Redaktion vor.

Sie wollen auch einen Leserbrief schreiben? Über unser Kontaktformular auf KN-online können Sie uns Ihre Meinung zu einem Artikel in der Zeitung und auf KN-online mitteilen.