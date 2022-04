Hamburg

Die Bezeichnung „Mannschaft der Stunde“ war in Handball-Deutschland zuletzt für den SC Magdeburg reserviert. Diesen Titel hat der THW Kiel sich mit seinem beeindruckenden Sieg über den designierten Meister beim Pokalfinale in Hamburg zurückerobert.

Gleich zweimal demontierten die Zebras den SCM in den vergangenen vier Wochen. Einmal in der Magdeburger Getec-Arena in der Liga, nun – nach dem Triumph in Hamburg – halten die Kieler auch den ersten nationalen Titel der Saison sicher in ihren Händen.

Und der ist für die Zebras mehr als ein Pokal-Sieg. Er bedeutet auch, dass ihre Saison eine erfolgreiche ist. Der in der Zebra-Welt fast obligatorische Titel pro Spielzeit ist sicher. Vor allem aber haben die Kieler bewiesen, dass sie dem zurecht umjubelten Magdeburger Tempohandball dieser Spielzeit inzwischen taktisch einen Schritt voraus sind.

Der THW Kiel ist in der Schlussphase dieser Saison und mit allen Mann an Bord besser, weil vielseitiger und variabler. Das ist vielleicht kein Titelgewinn – aber in der Sportwelt ebenfalls ein Punktsieg und er kann die Kieler mit Blick auf den Saison-Endspurt beflügeln...