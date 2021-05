Kiel

Eine Niederlage im Sport ist stets die Summe aus vielen Faktoren. Tagesform, Momentum, Glück - all das kann spielentscheidend sein, wenn es auf einem Handballfeld um Triumph oder Trauer geht. Sie lassen sich nur bedingt beeinflussen. Und genau darin liegt der Reiz des Sports. Alles ist möglich.

Alles? Für den THW Kiel und die SG Flensburg-Handewitt in dieser Champions-League-Saison nicht mehr. Denn sie haben auch einen übermenschlichen Gegner. In der Handball-Bundesliga sind die Nordklubs buchstäblich einsame Spitze und der Konkurrenz zehn Spieltage vor Saisonende auf über zehn Punkte entrückt. Wann die Champions-League-Startplätze für die Folgesaison so frühzeitig vergeben waren, daran kann sich von den Aktiven keiner mehr erinnern. Die Festspiele um Europas Handballkrone finden nun allerdings zum vierten Mal in den vergangenen fünf Jahren ohne die deutschen Aushängeschilder statt, auch wenn Kiel und Flensburg im Saisonverlauf oft bewiesen haben, dass sie zu Weltklasse-Leistungen fähig sind.

Doch zu diesem Zeitpunkt der Saison rächt sich der Terminplan der deutschen Top-Teams. Und das nicht erst seit die Pandemie ihn in ein vor kurzem noch unvorstellbar enges Korsett presste. Die Corona-Situation verdeutlicht nur noch einmal, was Spieler und Trainer der deutschen Champions-League-Teilnehmer seit Jahren anmahnen: Die Belastung ist zu hoch. Daran ändern auch neue Reise-Routinen nichts, mit denen die Vereine versuchen, die Regeneration zu optimieren. Die Folgen vom Dauerstress im Zwei- oder Drei-Tages-Rhythmus lassen sich auf den langen Verletztenlisten ablesen. Und in der Qualität der Spiele, in denen es THW-Trainer Filip Jicha schon seit Wochen "nicht mehr um Schönheit" geht.

Lesen Sie auch:Nach Champions-League-Aus: Wiencek: "Körperlich total am Limit"

Darunter leidet nicht nur die Gesundheit der Spieler, sondern auch die Attraktivität des Sports - und die Erfolgsbilanz der deutschen Top-Teams in Europa. Bezeichnend, dass der THW sich in der durch Corona verkürzten Saison 2019/20 erstmals wieder fürs Königsklassen-Halbfinale qualifizierte (und den Wettbewerb eindrucksvoll gewann), als die Verantwortlichen in ihrer Termin-Not die vier besten Teams der Gruppenphase ohne K.o.Runde ins Final Four durchwinkten. In der ersten Hälfte der Saison können die Zebras auf Weltklasse-Niveau jeden Gegner schlagen. Unter den jetzigen Bedingungen fehlte ihnen durch den verletzungsbedingten Ausfall von Patrick Wiencek und die aufgebrauchten Kraftreserven die nötige Energie, mit der sich Tagesform, Momentum und Glück auch mal erzwingen lassen.

Kurzfristig mag das Ausscheiden der Nord-Klubs der Bundesliga helfen, steht mit dem 12./13. Juni nun doch ein Wochenende zur Verfügung, an dem sie durch Corona verschobene Partien nachholen können. Auf lange Sicht aber droht der Liga ein Abwandern der Stars, die in der Champions League glänzen wollen, ohne ihre Körper dabei rücksichtslos auszubeuten. Diese Erkenntnis ist nicht neu. Aber offenbar noch nicht bei allen Entscheidern präsent genug, um gemeinschaftlich das unmenschliche Pensum für die Spitzenklubs zu verringern.