Das Urteil des Oberverwaltungsgerichts (OVG) zum Luftreinhalteplan in Kiel ist verblüffend deutlich. Albrecht und Kämpfer sind Juristen, sie müssten wissen, wann sie verloren haben und wie sie den Schaden begrenzen. Dazu will eine trotzige Revision nicht so recht passen, meint Michael Kluth.