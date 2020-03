Michael Kluth: "Einsames Sterben"

Kiel

Langsam erschließt sich das menschliche Drama, das vor allem für alte Menschen und ihre Familien mit Corona verbunden sein kann. 17 Tote in Wolfsburg, zwei Tote in Tornesch - in allen Altenheimen greift jetzt tiefe Sorge um sich. Alte Leute sind dem hochinfektiösen Virus nicht gewachsen. Sie sterben daran. Es ist ein einsames Sterben.

Das schleswig-holsteinische Sozialministerium hat auf das drohende Drama in den Altenheimen reagiert. Das Besuchsverbot ist verschärft, Ausnahmen sind weiter eingeschränkt. Das ist hart, aber richtig. Hoffentlich ist es nicht zu spät.

Das Besuchsverbot in Alten- und Pflegeheimen und in Krankenhäusern ist notwendig, aber es hat schmerzhafte Nebenwirkungen. Angehörige können sich von Sterbenden nicht mal mehr verabschieden - selbst dann nicht, wenn sie gar nicht an Covid-19 sterben, sondern aus natürlicher Ursache. Das ist furchtbar, aber unabwendbar.

Abstand halten - für Oma und Opa

Was abwendbar ist, ist das hohe Infektionsrisiko. Dazu müssen alle - um der alten Leute willen, um Oma und Opa willen - sich an die Regeln halten. Kein Kontakt. Abstand halten. Nicht mehr als zwei Menschen beieinander. Zu Hause bleiben. Es ist nicht so schwer. Oma und Opa sind es wert.

