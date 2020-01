Michael Kluth zum Kieler CDU-Vorsitz

Kiel

Es geht zwar um den CDU-Vorsitz in Kiel, aber es lohnt dazu ein Blick in den Kreis Pinneberg. Dort hat vor knapp drei Monaten der hoffnungsvolle Jungpolitiker Nicolas Sölter mit Unterstützung der Jungen Union beherzt nach dem Kreisvorsitz der CDU gegriffen, alle Register des modernen Social-Media-Wahlkampfs gezogen, furiose Breitseiten gegen das Establishment abgefeuert - und ist gescheitert. Der Amtsinhaber Christian von Boetticher setzte sich mit 210:169 Stimmen durch. Aufs Strippenziehen verstehen die alten Hasen in der CDU sich immer noch besser als die jungen Wilden.

Was lehrt uns das für Kiel? Jedenfalls dies: Die erfrischende Kandidatur des jungen Landtagsabgeordneten Tobias von der Heide gegen den alten Kämpen Thomas Stritzl um den Kreisvorsitz der CDU ist kein Selbstgänger. Kampflos gibt Stritzl sein Amt nicht ab, und kämpfen kann er. Der präzise Analytiker dürfte Chance und Risiko wohl abgewogen haben, ehe er sich dem Zweikampf stellte. Stritzl ist ein glänzender Rhetoriker, der einen Parteitag mit wenigen Sätzen hinter sich zu bringen vermag. Eine gute Rede, und das Rennen ist zumindest offen.

Auf der anderen Seite steht mit von der Heide einer, der schon mehr ist als nur aufstrebender Nachwuchs. Der frühere JU-Landeschef hat sich im Landtag mit Fleiß und Witz schnell einen Namen gemacht und es in der Partei zum stellvertretenden Landesvorsitzenden gebracht. Kein Leichtgewicht.

Das wird ein ziemlicher Gladiatorenkampf auf dem Kreisparteitag am 25. Januar.