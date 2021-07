Die Ankündigung des Verkehrsverbunds NAH.SH, das Wort „Schwarzfahren“ nicht mehr zu verwenden, erhitzt die Gemüter: Er habe, so schreibt ein Leser, noch nie einen Menschen kennengelernt, der Schwarzfahren mit einer Hautfarbe in Verbindung bringt. Was die KN-Leser und Leserinnen meinen.