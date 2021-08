Kiel

Dass Investoren während der Planungsphase ihre Anteile weiterverkaufen, ist in der Branche durchaus üblich. Doch der Fall Kieler Süden hat eine andere Dimension: Hier springt ein Projektentwickler ab, der mit der Region eng verbunden ist und die Zusammenarbeit mit der Stadt eigentlich bestens kennt. Erst vergangene Woche haben beide Seiten ihre Wertschätzung beim Richtfest für das Prestigewohnungsbauprojekt Marthas Insel bekundet. Die scharfe Kritik von Marc Weinstock, der auch als THW-Aufsichtsratschef ein wichtiger Akteur an der Förde ist, wird im Rathaus sämtliche Alarmglocken zum Schrillen bringen. Und das sollten sie auch. Denn es geht um den Ruf der Stadt als Partnerin für Investoren – auch mit Blick auf künftige Großprojekte.

Sicherlich ist es zu billig, allein die Verwaltung für die Verzögerungen verantwortlich zu machen. Gewissenhafte Baubegleitung, klimagerechte Konzepte und Bürgerbeteiligung, die grundsätzlich unstrittig sein sollte, kosten Zeit. Auch ist ein Teil der Verzögerungen dadurch zu erklären, dass sich die Grundstücke nicht in einer Hand befinden. Wenn sich aber ein Projekt, das für die flächenarme Stadt Kiel elementar ist, über bald zwei Jahrzehnte hinzieht, läuft etwas gewaltig schief. Das ist der Öffentlichkeit, die auf jeden zusätzlichen Quadratmeter Wohnfläche wartet, nicht zu vermitteln.

Wieder steht Baudezernentin Doris Grondke in der Kritik

Natürlich steht jetzt einmal mehr Baudezernentin Doris Grondke im Blickpunkt – auch wenn Weinstock sie in seiner Kritik nicht namentlich nennt. Es wird nicht ausreichen, dem BIG-Chef mangelnden Respekt vor politischen Vorgaben zu unterstellen. Solche Vorgaben gibt es schließlich auch in anderen Kommunen, wo schneller gebaut wird. Die Folgen lassen sich seit Jahren beobachten: Junge Familien ziehen ins Umland – wo die Bagger rollen, während in Kiel verhandelt und geplant wird.

Kiels nächstes Sahnestück, das ehemalige MFG-5-Gelände in Holtenau, steht ganz am Anfang der Entwicklung. Dort sollen eines Tages noch viel mehr Menschen als im Kieler Süden wohnen, aber auch arbeiten und Erholung finden. Derzeit fehlt die Vorstellungskraft, dass die Kieler Verwaltung dieser Herkulesaufgabe gewachsen ist.