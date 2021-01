Kiel

Spätestens als man Boris Herrmann nach seiner Rückkehr an Land in der virtuellen Pressekonferenz sitzen sah, mit dickem rot-weißen Wollpullover, Teamweste und Cap, mit einem großen Strahlen auf dem etwas müden Gesicht, und hörte, wie er in fließendem Französisch gut gelaunt über sein Abenteuer Vendée Globe berichtete - spätestens da war klar: Es kann keinen besseren Botschafter für den deutschen Segelsport geben.

Während der 80 Regatta-Tage entfernte sich Herrmann auf dem Wasser so weit von der Heimat, wie es mit einem Segelboot möglich ist. Und rückte gleichzeitig extrem nah an die Menschen heran. Er nahm sie mit in das härteste Rennen der Welt: allein, nonstop, durch alle Ozeane, über den Äquator, durch das Südpolarmeer und zurück.

Egal, ob ein traumhafter Sonnenuntergang oder ein gerissenes Segel, Weihnachten mit Familienfotos, Platz 20 oder Platz zwei - mithilfe der sozialen Netzwerke ließ Herrmann jeden an seinem Leben an Bord teilhaben. Immer freundlich, immer offen, immer authentisch. Selbst nach dem Super-Gau, der Kollision kurz vor dem Ziel.

Die Teilnahme an der Vendée ist schon ein Erfolg. Sie zu beenden, ein noch größerer. Die Premiere unter den Top Fünf abzuschließen, ist eine herausragende Leistung, seglerisch, physisch und mental.

Parallel sammelte Herrmann wichtige Daten für die Wissenschaft, trug seine Botschaft zum Schutz des Planeten in die Welt. Er motivierte Menschen, erklärte Kindern das Segeln und den Klimawandel. Er ist zur Galionsfigur des deutschen Segelns geworden, zum Vorbild. Zu Recht und verdientermaßen.