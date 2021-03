Kiel

Sinnbild für Gemütlichkeit oder Grauen im Straßenbild? Kaum ein Verkehrsmittel spaltet die Menschen in Kiel so wie E-Scooter. Dabei zeigt es nur, dass das erste Gebot im Verkehr Rücksichtnahme ist. Klarer wird das, wenn die Flotten wachsen.

Der Start von Lime erinnert an die Tier-Einführung im Sommer: Freude über frische Fahrzeuge traf da Frust über im Weg stehende Scooter. Inzwischen haben sich viele an den Anblick, aber längst nicht alle an die Nutzung gewöhnt: 92 Unfälle, 13 Schwerverletzte, einen Toten zählte die Landespolizei 2020. Das zeigt: Jedes Verkehrsmittel ist nur so gut wie der Mensch, der es bedient.

E-Scooter können einen Teil zur Verkehrswende beitragen – aber sie werden nur akzeptiert, wenn die Nutzenden sie richtig einsetzen und wieder abstellen. Dass sich die Aufregung in Kiel nach dem Tier-Start auch wieder legte, ist ein Beleg dafür. Sie muss mit Lime nicht wieder aufflammen.