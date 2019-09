Niklas Wieczorek zur Demo-Route

Kiel

Sicher werden heute viele über den Stau fluchen, aber gerade diese Demo zeigt, dass Klimaschutz für uns alle auch schmerzhaft wird – und entlarvt zum Teil das Gebaren der Stadt in der Sache.

Immer wieder betonen Vertreter Kiels und Oberbürgermeister Ulf Kämpfer in seinem Wahlkampf die Bemühungen der Stadt für das Klima. Sogar der Klimanotstand ist bereits per Mehrheitsbeschluss im Rat erklärt. Und beim Klimacamp an der derzeit autofreien Kiellinie arbeitet die Verwaltung gar mit „ Fridays for Future“ zusammen.

Demo gehört auf den Theodor-Heuss-Ring

Doch für eine Großdemo, die uns alle zum Klimaschutz mahnt, soll der unbestreitbar belastete und damit symbolisch wichtige Theodor-Heuss-Ring möglichst wenig beschritten werden? Das geht nicht. Genau dort muss diese Demo hin. Und wer in der Verwaltung den Klimawandel ernst nimmt, sieht das auch ein.

Die Stadt argumentiert, man habe doch bereits eine Heuss-Ring-Demo genehmigt, und es gebe Sicherheitsbedenken. Doch die Richter in Schleswig taten gut daran, das beiseite zu wischen. Dass bereits eine Demo genau dort stattfand, ohne dass die Welt unterging, beweist: Wer das Versammlungsrecht beschneiden will, muss schon früher aufstehen. Wenn wir das Klima alle miteinander retten wollen, sollten wir es sogar.