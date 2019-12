Niklas Wieczorek zur Verkehrslenkung

Kiel

Egal ob Landes- oder Bundesbehörde, ob Landes- oder Bundespolitiker: Sie sind für die Bürger da. Im Sinne der Menschen also, die jeden Tag Schleswig-Holsteins wichtigste Straße – die A7 – hinauf- und herunterfahren, sollten sich jetzt schnell jene Akteure Gedanken machen, die für die Verkehrssicherheit auf der Autobahn verantwortlich sind. Die neuen Unfallzahlen bringen eine Verpflichtung mit sich. Sie fordern eine schonungslose Analyse.

Jetzt geht es darum, über den Schatten eigener Ideologien von „freier Fahrt für freie Bürger“ zu springen – und vielleicht auch den einen oder anderen Geldtopf zu öffnen: Sollte sich herausstellen, dass es einzelne Gefahrensituationen gibt, müssen diese entschärft werden, selbst wenn dafür wieder gebaut wird.

Sicherheit geht vor Eitelkeit

Falls Witterung oder Folgeunfälle eine gewichtige Rolle bei diesen schweren Unfällen spielen, muss eine Verkehrslenkung an die bestehenden und neuen Brücken. Dass man die freilich in der langen Bauphase längst hätte mit installieren können, darf jetzt keine Rolle mehr spielen. Der Ausbau an sich war gelungen. Aber das verbietet keine Nachbesserungen: Gekränkte Eitelkeiten hin oder her – Sicherheit geht vor.

Einfacher und ökologisch sinnvoller wäre selbstverständlich die bundesweite Lösung, ein generelles Tempolimit. Bis das aber politisch in Sicht ist, könnten digitale Anzeigen als Verkehrslenkung schneller den Weg weisen – und bei Bedarf auch die Geschwindigkeit drosseln.