Ob es um die lange Kiellinie geht oder einzelne kleine Leitpoller: Um kein Thema wird in der Kommunalpolitik in Kiel so gestritten wie um die Verkehrspolitik. Das Problem: Selten werden die Maßnahmen diskutiert, sondern die Politik verharrt in ihren Lagern. Das muss aufhören, findet Niklas Wieczorek