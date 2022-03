Russischer Krieg in der Ukraine: Leser sorgen sich um die Zukunft Europas

Berlin

Kanzler Olaf Scholz (SPD) gab am Sonntag im Bundestag eine Regierungserklärung zum russischen Krieg in der Ukraine ab und läutete die so die politische Kehrtwende in Deutschland ein. Dazu erreichte die Kieler Nachrichten eine Flut an Leserbriefen.

Endlich sind die Zeichen gesetzt

Zwar ist eine deutsche Außenpolitik des Zögerns und Zauderns und der naiven Illusionen krachend gescheitert, die jetzigen Maßnahmen deuten jedoch auf eine nüchterne Betrachtung der ungeschönten Realität hin.

Natürlich wollen die Deutschen Frieden, aber nicht jenen Frieden, den der Kreml eines Putin und seine kleptomanischen Vasallen Europa mit Kanonenrohren, mit Hetzreden, mit Missachtung von Freiheit, Menschenwürde und Menschenrechten, mit Verfolgung und Tötung Andersdenkender, mit brutaler Gewaltanwendung gegen Souveränität und Selbstbestimmungsrecht aufzwingen will.

Endlich gibt es Zeichen, dass die deutsche Politik in der Realität ankommt: die längst überfällige Erhöhung des Verteidigungshaushaltes, die Förderung des Baus von Flüssiggasterminals, die Verringerung der Abhängigkeit von Kreml-dominierten Lieferungen, der Schulterschluss mit europäischen Nachbarn.

Endlich gibt sich die deutsche Politik damit und mit der Zustimmung zum Ausschluss aus Swift, der Luftraumsperrung und der Lieferung von Defensiv-Waffen als das zu erkennen, was sie sein muss: eine „wehrhafte“ Politik, die unsere Demokratie, unsere Freiheit, unsere Rechte vor Aggression schützt.

So bitter die Frage ist, ob es wirklich erst zu einem Krieg kommen musste, um zu einer realitätsbezogenen Politik zu gelangen, so erfreulich sind die jetzt endlich gesetzten Zeichen.

Christian Zöllner, Kronshagen

Der Westen ist steuerbar

Der Westen und seine Sanktionen gegen Russland werden diesen Krieg niemals gewinnen. Sanktionen haben noch nie einen Krieg gewonnen, höchstens manches verzögert. Putin ist ein gewiefter Stratege. Die Annexion der Krim war ein erster Test, um die Reaktionen der Ukraine und vor allem des Westens zu testen. Darauf aufbauend ist das aktuelle Szenario entstanden. Der Westen ist sowas von vorhersehbar und steuerbar. Das weiß man nicht nur in Russland, sondern auch in China.

Guy Kaufmann, Altenholz

Politische Kehrtwende in Deutschland: Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) im Bundestag bei einer Sondersitzung mit einer Regierungserklärung zur aktuellen Lage in der Ukraine nach dem Angriffskrieg durch Russland. Quelle: Imago Images/bildgehege

Jetzt wird es sich zeigen

Deutschland ist in dem warmen Schoß des amerikanischen Schutzschirmes aufgeschreckt worden, als Putin androhte, Atomwaffen in der Ukraine einzusetzen. Die längst fälligen Maßnahmen des Bundestags vom 27. Februar lassen das erkennen.

In Amerika ist es dagegen ruhiger geworden. Die Amerikaner ahnen, dass Putin nicht davor zurückschrecken wird, die Atomwaffe in Kiew einzusetzen, ähnlich wie Amerika das in Hiroshima und Kawasaki gemacht hat. Putin will bekanntlich nur mit Amerika über Europa verhandeln, und Amerika spürt, dass die Sache diesmal ernst auch für es selbst wird.

Jetzt wird sich zeigen, ob Amerika die Ukraine fallen lässt oder eine Ausweitung des Krieges mit Atomwaffen riskiert.

Hans-Jürgen Schacht, Gettorf

Es muss jetzt entschlossen gehandelt werden

So fassungslos wie wir den Einmarsch der Russen in die Ukraine wahrnehmen, verkennen wir in der allabendlichen Kakophonie von Brennpunkten und Talkrunden mit vermeintlichen Experten im Fernsehen die viel größere Gefahr, die weit westlicher liegt.

Wenn in drei Jahren in den USA ein Republikaner Trump wieder Präsident der USA wird, der schon heute dem Verhalten Putins seinen Respekt zollt, wird der Nato-Beistandspakt nicht mehr bestehen. Dann muss Europa für sich selbst einstehen. Das weiß Putin und kann auf den Faktor Zeit setzen. Bei der Verteidigungsfähigkeit Deutschlands ist spätestens dann ein Durchmarsch Russlands bis an den Rhein kein größeres Problem.

Jetzt bedarf es entschlossenen Handelns. Und dieses Handeln besteht nicht darin, Bauwerke in den Farben der Ukraine anzustrahlen oder symbolisch Friedenstauben aufsteigen zu lassen.

Die Erfahrung zeigt jedoch, dass unsere freiheitlich-demokratische Grundordnung Probleme nicht anpackt, sondern zerredet. Und hier liegt die größte Schwäche im Wettbewerb zu autokratischen Regimen wie in Russland oder China, mit denen wir gerne Handel betreiben und dabei unsere Abhängigkeit erhöhen.

Auch wenn es uns alle massiv schmerzen wird, werden wir nicht umhinkommen, einen neuen Weg in unserer Verteidigungs- und Handelsstrategie einzuschlagen – und zwar schnell und nicht erst in der übernächsten Legislaturperiode!

Ulrich Thon, Nortorf

Bitten der Kinder für 2022

Die Blumen sollen blühen. Wir wollen die Sonne spüren. Der Tag soll für den Spaß sein. Leben soll toll sein. Die Eltern sollen lachen. Wir woll’n tolle Sachen machen. Keiner soll etwas zerstören. Dann kann man Frieden schwören. Die Kinder sollen’s erreichen. Die Großen desgleichen. (Angelehnt an das Gedicht „Bitten der Kinder“ von Bertolt Brecht 1951.)

Klasse 3, Regenbogenschule Melsdorf

Bitte kein Applaus

Es liegt mir fern, die Maßnahmen der Bundesregierung zu kritisieren. Wir haben nicht viel Wahl. Aber ich möchte meiner großen Trauer Ausdruck geben und appelliere an den Bundestag, künftig auf Applaus zu verzichten, wenn solche entsetzlichen Entscheidungen getroffen werden müssen. Ich wünsche überhaupt, dass auf lautes Getrommel verzichtet wird. Es sind dunkle Zeiten.

Magda Kirndörfer, per Mail

Kieler sendeten ein Zeichen der Solidarität mit der Ukraine: 5000 Menschen versammelten sich am Sonnabend zu einer Friedenskundgebung auf dem Kieler Rathausplatz. Quelle: Frank Peter

Die Politik ist aufgewacht

Wohl niemand wäre auf die Idee gekommen, die Feuerwehr mit der Begründung rigoros zusammenzusparen, es hätte wohl lange Zeit nicht gebrannt. Jetzt plötzlich wacht die Politik auf und merkt, dass das offenbar der falsche Ansatz bei der Bundeswehr war. Napoleon wird der Ausspruch zugeschrieben, dass ein jedes Land eine Armee ernähren müsse, und zwar entweder die eigene oder eine fremde.

Carsten R. Neumann, Kiel

Zu viel Geld versenkt

Leider hat Frau von der Leyen ja für die Sanierung der „Gorch Fock“ 135 Millionen Euro versenkt. Davon wären bei verantwortungsvoller Kostenkontrolle bestimmt einige Euro für die heute dringend benötigte Ausrüstung der Bundeswehr übrig geblieben.

Horst Kozielski, Kiel

Schröder ist zu nützlich

Altkanzler und Altpräsidenten erhalten nicht nur lebenslang eine großzügige Pension, sondern auch Büros in Berlin samt Mitarbeiter, gepanzerte Limousinen samt Fahrer, Personenschutz, deren Unterbringung in Luxushotels, alles auch für private Aktivitäten. Die Fahrer fahren auch deren Post zwischen dem Büro in Berlin und dem Wohnort hin und her.

Wer für einen Staat wie Russland arbeitet, dem sollten die Vorzüge als Altkanzler gestrichen werden. Unabhängig davon, dass Russland jetzt den Krieg mit der Ukraine führt, aber spätestens jetzt.

Aber da traut sich unsere Bundesregierung nicht ran, denn es soll ja durch Gazprom weiterhin Gas aus Russland fließen. Und dabei könnte Gerhard Schröder nützlich sein.

Ursula Ziegler, per E-Mail

Der Newsletter der Chefredaktion Montags bis freitags erhalten Sie aktuelle Nachrichten aus Schleswig-Holstein und Einblicke in den Newsroom in Ihr Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Was will Russland von Tschernobyl?

Die im Artikel „Kampfzone Tschernobyl“ aufgeworfenen Fragen möchte ich um eine weitere ergänzen: Könnte es sein, dass Russland an der Technik zur Behandlung der vorhandenen Brennelemente ein besonderes Interesse hat?

Aus Beiträgen in den Medien lässt sich entnehmen, dass seit 2020 eine deutsche Firma im Rahmen einer ukrainisch-amerikanischen Kooperation die Prozesstechnik für die Umlagerung der Brennelemente betreibt. Bisher war die Ukraine stark von Russland abhängig. Der Atommüll wurde zur Wiederaufbereitung ins Nachbarland transportiert. Da es sich unter anderem um amerikanische Technologie handelt, hatte Russland wegen der bestehenden Sanktionen bisher keinen Zugriff auf diese Technik.

Möglicherweise will sich Russland neben den Anlagen auch Brennelemente zwecks Wiederaufarbeitung sichern. Man sollte sich also nicht wundern, wenn nach einem Abzug russischer Truppen einiges nicht mehr vorhanden ist – wenn man von der bei der Demontage eventuell entstehenden Erhöhung der Strahlungsbelastung einmal absieht.

Gerhard Hahm, Altenholz

So können Sie einen Leserbrief an die Kieler Nachrichten senden

Hinweis der Redaktion: Die hier veröffentlichten Zuschriften sind Ausdruck der persönlichen Meinung der Einsendenden und nicht der Redaktion. Auswahl und Kürzung behält sich die Redaktion vor.

Sie wollen auch einen Leserbrief schreiben? Über unser Kontaktformular auf KN-online können Sie uns Ihre Meinung zu einem Artikel in der Zeitung und auf KN-online mitteilen.