Kiel

Das ist so unbefriedigend wie unwirtschaftlich. Besser vor wenigen als gar nicht, sagen sich dennoch Kinomacher auch in Kiel – und denken gleichzeitig darüber nach, wie lange sie auf diese Weise durchhalten können. Nebenbei haben viele vollstes Verständnis für die derzeitigen Sicherheitsregeln. So kommt das Dilemma auf den Punkt.

Strenge Abstandsregeln in der Kultur

Eine Dauerlösung auf Abstand ist nicht vorstellbar, sie wäre für Kinos, Konzerte und Theater das Ende. Mal eben alle Regeln über Bord zu werfen, erscheint in der keineswegs ausgestandenen Krise ebenso unklug. Auch wenn man sich angesichts von voll besetzten Fliegern, die gen Mallorca starten und von in Bälde wieder auslaufenden Kreuzfahrtschiffen durchaus fragen darf, warum ausgerechnet in Theater und Kino so streng auf Abstand geachtet wird.

Monika Grütters’ Vorstoß ist nicht nur deshalb richtig und gut – sondern weil er die Kultur in den Blick rückt, in der aktuellen Not deren eigene Bedürfnisse sichtbar macht. Weil sie Lösungen einfordert für Theater und Kino – und ein Nachdenken darüber, wie Kulturleben stattfinden kann, auch wenn uns das Virus weiter begleitet.