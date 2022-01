Kiel

Ärzte, die Patientendaten mit dem Bleistift aufschreiben und ans Labor schicken. Labore, die Corona-Fälle teilweise noch per Fax ans Gesundheitsamt melden. Und Gesundheitsämter, die untereinander oft nur per Fax kommunizieren. Die Corona-Pandemie legt schonungslos offen, wie sehr sich das deutsche Gesundheitswesen im digitalen Steinzeitalter befindet.

Digitalisierung der Gesundheitsämter: Es gab Fortschritte in der Pandemie

Wie schlecht Deutschland aufgestellt war, beweist die eigentlich gute Nachricht: In knapp zwei Jahren Pandemie hat sich viel getan – wie rückständig war das System dann bitte davor? Mittlerweile werden Faxgeräte seltener genutzt, die Bleistifte häufiger weggelegt. Lösungen wie das Meldesystem DEMIS haben die Arbeit der Gesundheitsämter digitalisiert und beschleunigt.

Die Einführung von Pandemiesoftware half dabei, Excel-Tabellen abzuschaffen und Zettel zur Seite zu legen. Gerade die Pandemiesoftware zeigt aber auch, woran es krankt. Ein einheitliches System für alle Gesundheitsämter? Wunschdenken von Bund und Ländern. In der Realität findet man einen Software-Dschungel vor, weswegen die Kommunikation zwischen den Ämtern oft per Fax stattfindet. Das Fax, das Symbol für zurückgebliebene Digitalisierung, ist leider kein Mythos vergangener Tage.

Den Gesundheitsämtern ist nicht wirklich ein Vorwurf zu machen

Sind die Gesundheitsämter daran schuld? Nicht wirklich. Was können sie dafür, wenn einige Labore gesetzliche Vorschriften ignorieren und weiter per Fax melden? Kann man den Ämtern einen Vorwurf machen, wenn sie sich eigenständig um Pandemiesoftware kümmern und Bund und Länder erst Monate später eine Lösung für alle empfehlen? Dass dann nicht jedes Amt sofort umsteigen will – mitten in der Pandemie –, ist verständlich. Entscheidend ist, dass die Politik aus ihren jahrelangen Versäumnissen lernt und das Gesundheitswesen endlich von Grund auf digitalisiert. Es ist überfällig.