Kiel

Dass Grundwissen in all diesen Fächern heute vehement von der Wirtschaft eingefordert werden, ist ein bekanntes Mantra. Doch müssen Kinder das alles wirklich lernen?

Die Antwort ist ein klares Ja. Allerdings nicht in erster Linie, weil die Unternehmen das fordern. Wichtig sind die Grundlagen in den MINT-Fächern vor allem, damit die Jugend später souverän den Alltag in einer digitalen Welt bewältigen und darin selbstbestimmt mitwirken kann. Dass sich auch gute Berufsmöglichkeiten und finanzielle Unabhängigkeit eröffnen, folgt an zweiter Stelle.

Bildungsstudie: Von Japan sind wir weit entfernt

Trotz aller notwendigen Verbesserungen sind wir schon vorangekommen: Die TIMSS-Studie zeigt, dass Grundschulkinder nicht nur etwas in Biologie lernen, sondern ebenso in Chemie und Physik. Und Pisa ergab zuletzt, dass die Leistungen der 15-Jährigen in Mathe und Naturwissenschaften signifikant über dem OECD-Schnitt liegen. Von Ländern wie Japan sind wir allerdings meilenweit entfernt.

Noch Luft nach oben

Es ist also noch Luft nach oben. Das gilt übrigens auch für die Vorstellungen, die wir vermitteln. In einer Studie sollten Kinder und Jugendliche Wissenschaftler zeichnen: Die Fünf- bis Achtjährigen zeichneten je zur Hälfte Männer und Frauen. Bei den 15-Jährigen war nur noch jede vierte Person weiblich.