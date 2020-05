Kiel

Die Lösung ist doppelt schräg, aber immerhin: Es ist eine Lösung. Luftfilteranlagen sollen den Theodor-Heuss-Ring in Kiel ab Oktober vom Übermaß an Stickoxid befreien.

Natürlich mutet es falsch an, verschmutzte Luft nachträglich zu reinigen, statt gleich die Ursache der Luftverschmutzung zu bekämpfen. Aber es liegt nun mal nicht in der Hand der Stadtverwaltung oder der Kommunalpolitik, Autohersteller auf die Nachrüstung ihrer Betrugsmotoren zu verpflichten. Die Stadt Kiel kann nur das ihr Mögliche tun, den gesetzlichen Stickoxid-Grenzwert einzuhalten. Wenn dazu Absauganlagen nötig sind, müssen sie wohl her.

Anzeige

Natürlich mutet es ungerecht an, dass nun Fahrradfahrern und Fußgängern Verkehrsraum genommen wird, um eine Verschmutzung zu bekämpfen, die offensichtlich von Autos ausgeht. Hier zahlen Radfahrer und Fußgänger einen Preis für den Autoverkehr. Diese Schieflage ist auch mit dem Argument nicht wegzudiskutieren, dass es an der Stadtautobahn keinen nennenswerten Rad- und Fußverkehr gibt. Es geht ums Prinzip.

Weitere KN+ Artikel

Andererseits ist der Satz von Oberbürgermeister Ulf Kämpfer nicht zu widerlegen: „Wenn ich die Container auf die Straße stelle, brauche ich sie nicht mehr.“ Dann würden die Anlagen den fließenden Autoverkehr nämlich so beeinträchtigen, dass es fast einem selektiven Fahrverbot gleichkäme. Genau das soll ja vermieden werden. Und auch dieser Kämpfer-Satz gilt: „Alles ist besser als ein Fahrverbot.“ Mit anderen Worten: immerhin, es ist eine Lösung.