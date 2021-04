Das "As" Ostseepark mit sprudelnden Gewerbesteuer-Millionen allein sticht nicht mehr. Schwentinental muss 2021 ein riesiges Loch im Haushalt stopfen. Und in den kommenden Jahren wird es absehbar nicht besser. Also muss jetzt kräftig gespart werden, meint Lokalredakteur Jürgen Küppers.