Stefanie Gollasch zur Klinik-Inzidenz: Wie verfälschte Zahlen Vertrauen zerstören

Kiel

Von Beginn an geht es bei der Bekämpfung der Corona-Pandemie vor allem um eines: das Gesundheitssystem funktionsfähig zu halten. Niemand wollte in Deutschland Szenen wie in Italien oder den USA sehen, mit Bergen von Toten und zu Tode erschöpften Ärzten, die entscheiden müssen, wem sie noch helfen und wen sie sterben lassen.

Bislang ist es hierzulande gelungen, die Zahl der Corona-Patienten knapp unter der Grenze des Verkraftbaren zu halten, manchmal lag sie darüber. Das jedenfalls suggeriert die Hospitalisierungsinzidenz. „Der Grund für die Aufnahme im Krankenhaus muss in Zusammenhang mit der Covid-19-Erkrankung stehen“, heißt es in den Vorgaben des Robert-Koch-Instituts, das diese Zahlen sammelt und veröffentlicht.

Unfall oder Covid als Einweisungsgrund?

Klinikleitungen und Gesundheitsämter müssen das im Eifer des Gefechts überlesen haben, denn zumindest in Schleswig-Holstein wird bei den gemeldeten Zahlen nicht separiert, ob jemand wegen oder mit Corona ins Krankenhaus kommt.

Wer mit einem Beinbruch eingeliefert und bei der Aufnahme positiv getestet wird, landet ebenso in der Statistik wie an Covid erkrankte Patienten. Dabei hat ihn nicht die Pandemie in die Klinik getrieben, sondern ein Unfall.

Mit angreifbaren Zahlen zu operieren verspielt Vertrauen

Zu behaupten, Corona führe zu einer höheren Belastung vor allem der Normalstationen, ist also eine fragwürdige Aussage, denn nicht mal die Hälfte liegt dort wegen Corona. Warum wird das nicht ordentlich gezählt und zu einer soliden Grundlage für Entscheidungen über Einschränkungen oder Lockerungen gemacht?

Mit derart angreifbaren Zahlen zu operieren, verspielt den letzten Rest Vertrauen, der bei einigen Skeptikern noch vorhanden war. Und die, die sich ohnehin schon abgewandt hatten, sehen sich erneut bestätigt.