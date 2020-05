S. Müller: Lockerungen nicht durchdacht

Kiel

Wenn Beschränkungen aufgehoben werden, soll es den arg gebeutelten Unternehmen nützen und nicht schaden. Doch was bringt es, wenn sich Geschäftsleute genötigt fühlen, ihre komplette Verkaufsfläche zu öffnen, dafür aber mehr Personal beschäftigen müssen, um die Hygienevorschriften einzuhalten, und so ein Verlustgeschäft machen, weil die Kunden nicht in Kauflaune sind?

Lockerungen setzen Geschäftsleute unter Druck

Die Lockerungen, die an diesem Wochenende in Kraft getreten sind, bestätigen den Eindruck, dass die Länder dem Überbietungswettkampf verfallen sind, wer zuerst die meisten Beschränkungen aufhebt. Sonderlich durchdacht wurden die Zeitpunkte nämlich nicht gewählt – dafür aber überstürzt. Denn wenn die Politik Regelungen lockert, dürfen die Maßnahmen nicht dazu führen, dass die vermeintlichen Profiteure sich unter Druck gesetzt fühlen und unterm Strich Nachteile davon haben.

Es wäre die bessere Entscheidung gewesen, die 800-Quadratmeter-Begrenzung erst aufzuheben, wenn Restaurants wieder öffnen dürfen, denn ohne ein gastronomisches Angebot fehlt der Anreiz zum Shoppen. Bis kommenden Montag hätten die Geschäfte noch warten können. Dass nicht alle großen Händler das Angebot zur Öffnung angenommen haben, sollte der Politik zu denken geben.