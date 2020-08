Schon jetzt sprechen einige Pastoren hinter vorgehaltener Hand von einem „massiven Umbruch der Gemeindestrukturen“. Sie fürchten unter anderem, nicht mehr jede Altersgruppe – vom Kinderkirchenchor, Sprachunterricht bis zum Senioren-Café – ansprechen zu können. Das muss aber nicht zwangsweise dazu führen, dass Kirchenmitglieder allein gelassen werden. Die Kirchengemeinden müssen noch mehr kooperieren und sich vor allem ein Profil geben: Für wen wollen wir künftig da sein? Und: Was sind unsere Stärken? Die soziale Kernarbeit, Beratung und Seelsorge, sollte dabei unantastbar bleiben. Die Zukunft könnte doch so aussehen: Die eine Gemeinde zeichnet sich durch die Arbeit mit Senioren aus, die andere wirbt mit ihrem touristischen Angebot. Dass die Gemeinden kreativ sein können, haben sie in der Corona-Zeit angedeutet, als Gottesdienste auf Youtube angeboten wurden oder Kinder im eigenen Garten getauft werden.

Die jüngst aufflammende Diskussion, über eine Absenkung der Kirchensteuer für bestimmte Gruppen sowie Berufseinsteiger nachzudenken, um Kirchenaustritten entgegenzuwirken, kann nur ein kleiner Baustein sein. Denn wertvolle Arbeit kostet, nicht nur zu Weihnachten. Kirche leistet sie das ganze Jahr.