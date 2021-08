Tamo Schwarz zum Modellprojekt des THW Kiel: Mut wurde nicht belohnt

Kiel

Der THW Kiel hat ein mutiges Konzept vorgelegt, das richtungsweisend für den Profisport in Deutschland hätte sein können. Gemeinsam mit 8999 anderen Geimpften und Genesenen unter dem Dach der Kieler Arena? Ich hätte mich sicher gefühlt. Impfgegner und Corona-Leugner haben dort ohnehin nichts zu suchen. Und ja, für all die, die sich bisher nicht impfen lassen können – besonders Kinder unter zwölf – wäre es natürlich traurig. Ihre Zebras nur noch am Fernsehschirm? Doof! Aber es wäre nur für eine begrenzte Zeit gewesen. Die Rückkehr zu einer – für den THW auch ökonomisch überlebenswichtigen – gesunden Normalität hätte hier meiner Meinung nach höhere Priorität genießen müssen.

Hat sie aber nicht. Warum eigentlich greift das Land hier in den mutigen Vorstoß eines privaten Veranstalters ein, versieht seine Genehmigung mit Auflagen? Ernst gemeinter Schutz einer kleinen Minderheit, die ausgeschlossen würde? Die Angst vor einer unpopulären Maßnahme mitten im Wahlkampf? Welche Fraktion der Jamaika-Koalition wirft sich hier eigentlich für die Kinder, die Schwangeren und Vorerkrankten ins Gefecht, bei denen auch die Frage bleibt: Macht für sie der Besuch einer solchen Großveranstaltung Sinn? Ich hätte mich mit den 8999 anderen Geimpften und Genesenen sicher gefühlt, ich fand das Modell des THW Kiel mutig. Mut, den die Politik nicht hatte.