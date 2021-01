Kiel

Als das Coronavirus vor einem Jahr gerade in Deutschland aufgetaucht war, ließen die Rufe nach der Bundeswehr nicht lange auf sich warten. Wer bereits damals nach der Hilfe der Truppe verlangte, muss noch ein Bild einer Armee gehabt haben, die sich größtenteils nur selbst zu verwalten hatte - und damit eine Menge Zeit für den humanitären Einsatz im eigenen Land. Doch das ist längst vorbei.

Jetzt, da es seit November auf Messers Schneide steht, ob die Pandemie zu beherrschen ist, ist die Unterstützung der Bundeswehr gerechtfertigt. Nur: Sie hat eben nicht ausschließlich an der Corona-Front zu kämpfen, sondern absolviert gleichzeitig Bündniseinsätze, etwa in Afghanistan, in Mali, im Südsudan sowie im Mittelmeer. Und das unter erschwerten Bedingungen durch jahrelange Unterfinanzierung, Personalmangel und Schwierigkeiten mit der Ausrüstung.

Auf diese Weise geriet bereits in der Vergangenheit immer wieder die Einsatzfähigkeit in die Diskussion. So selbstverständlich der Pandemie-Einsatz des Militärs ist, müssen wir eben auch anerkennen, dass die Bundeswehr unter widrigen Bedingungen viel leistet. Denn als offene, sich modernisierende Armee ist sie noch nicht einmal selbst vor dem Virus gefeit, wie gerade am Corona-Ausbruch auf der Fregatte „Schleswig-Holstein“ zu beobachten ist.

Die Bundeswehr ist zwar mit den „Trendwenden Material und Personal“ wieder an den Geldhahn angeschlossen worden. Aber es wird sich wohl erst nach der Pandemie zeigen, ob das reicht, um an so vielen Fronten zu kämpfen.