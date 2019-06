Eckernförde

Die Christdemokraten gehen damit das Risiko ein, exakt ihrer Klientel vor den Kopf zu stoßen.

Kritik aus der Wirtschaft

Geschäftsleuten in der Eckernförder Innenstadt wird der Vorschlag sicher gar nicht gefallen, Kritik des Wirtschaftskreises ist in jedem Fall zu erwarten. Auch ältere Bürger haben immer wieder darauf hingewiesen, wie wichtig es ihnen ist, möglichst nah an die Innenstadt zu fahren, um einkaufen zu können und kulturelles Leben wahrzunehmen.

Grüne Politik wird auch bei den Konservativen salonfähig

Möglicherweise hat Edgar Meyn mit seiner Vermutung ins Schwarze getroffen – der Stimmungsumschwung, nicht zuletzt nach der Europawahl, macht grüne Politik auch bei den Konservativen salonfähig. Dabei kommt die CDU sogar in Plagiatsverdacht, denn die grüne Ratsfraktion hat im Februar 2018 ganz ähnliche Vorschläge unterbreitet.

Von einer Entwicklung der Altstadt zu einer Fußgängerzone war die Rede, auch von einem Shuttle-Dienst. Mit Hilfe der größten Ratsfraktion könnte daraus tatsächlich etwas werden.