Kiel

Die vielen Projekte zum Ausbau oder der Reaktivierung von Strecken sind für das Land unbezahlbar. Helfen könnte nur der Bund, indem er Schleswig-Holstein finanziell so unter die Arme greift wie seit Jahren Bayern. Dafür gibt es bisher allerdings keine Anhaltspunkte. Es bleibt die Hoffnung auf die Bundestagswahl und einen Bundesverkehrsminister aus dem Norden der Republik.

Das Wünsch-Dir-Was-Gutachten hat zudem zwei Schwachstellen. Mehr Züge auf besseren Gleisen erfordern nicht nur Einmal-Investitionen in Milliardenhöhe, sondern sind auch im laufenden Betrieb teurer, weil Zugverkehr ein Zuschussgeschäft ist und bleibt. Hinzu kommt ein strukturelles Defizit. Im Flächenland Schleswig-Holstein werden auch künftig viele Menschen vergeblich auf ein attraktives Bahnangebot warten, weil in ihren Dörfern bestenfalls ein Bus hält.

So oder so: Die Nahverkehrsgesellschaft sollte alle vorgeschlagenen Projekte kritisch durchrechnen, damit die Politik dann am Ende zumindest die sinnvollsten und zugkräftigsten Vorhaben aufs Gleis setzen kann.

Von Ulf B. Christen